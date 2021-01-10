Считала женские колени безобразными и шпионила для нацистов? 10 поразительных фактов о Коко Шанель

Источник материала: Tut.by

10 января 1971 года не стало великой Коко Шанель. Она освободила дам от неудобных корсажей, придумала маленькое черное платье, твидовый жакет, бижутерию, ввела в моду широкие брюки и мужской стиль. Но, в отличие от бесспорно гениального творческого портфолио, ее личная биография неоднозначна. Шанель неоднократно упрекали за связь с фашистами и антисемитизм. Мы собрали самые интересные факты, чтобы лучше понять, кем была икона стиля Коко Шанель.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Часто приукрашивала действительность

Биография Шанель до сих пор окутана тайнами. Несмотря на то, что до нас дошла масса интересной информации, мы не можем верить ей на 100%. Дело в том, что сама Габриэль (так на самом деле звали дизайнера) часто «переписывала» отдельные моменты свой жизни.

До самой смерти она скрывала свой реальный возраст: реальный год рождения — 1883-й, впервые официально фигурировал лишь в одном из некрологов.

Кроме этого, в юном возрасте Шанель часто сочиняла истории про своего отца. Девочка говорила, что она дочь миллионера, который уехал в Америку за наследством.

Позже, Шанель придумает историю своего псевдонима: будто любящий отец называл ее Коко, потому что девочка росла миниатюрной, словно цыпленок. Однако большая часть биографов склоняется к другому варианту: в молодости Коко подрабатывала в варьете, где выступала с песенкой «Ko Ko Ri Ko». Благодаря этому номеру дизайнер и получила свое прозвище. Кстати, реальное имя — Габриэль, девочка получила в честь акушерки, оказавшей помощь при родах.





Выросла в интернате

Действительность была прозаичней. Коко появилась на свет в приюте для бедных. На момент рождения ее родители — Евгения-Жанна Деволь и Альберт Шанель, не были женаты.

Ее мать трудилась прачкой в больнице на левом берегу Луары, а отец колесил по Франции, продавая рабочую одежду и белье. Они еле сводили концы с концами и постоянно мыкались по обшарпанным съемным квартирам.

Когда Габриэль исполнилось двенадцать, ее мать умерла. Отец не смог в одиночку содержать детей и распорядился их судьбами так, как и прочие бедняки того времени: двоих сыновей пристроил на работу батраками, а троих дочерей — в приют при монастыре Обазин. Именно там Шанель научилась шить.





Добилась многого благодаря богатым покровителям

Шанель без сомнения можно назвать женщиной, которая сделала себя сама. Она была невероятно трудоспособной и обладала редким предпринимательским чутьем. Но в то время талант одинокой женщины не стоил ровным счетом ничего. Без связей и счета в банке все труды дизайнера были обречены на провал.

Габриэль повезло: она не была красавицей, но обладала необъяснимой притягательностью. Богатые мужчины то и дело предлагали ей финансовую помощь в обмен на благосклонность. Так, деловые связи и деньги на открытие первого магазина Шанель получила благодаря отношениям с магнатом Артуром Кейпелом.



Тот самый первый магазин. Он до сих пор принимает посетителей

Изменила статус дизайнеров в обществе

В начале двадцатого века работа модистки не считалась престижной. Швейным делом занимались малообразованные девушки, которым не находилось места в высшем обществе.

Любящую славу и внимание Шанель такое положение дел не устраивало. Она находила подход к своим богатым клиенткам: с кем-то была милой, с кем-то не церемонилась — общалась на равных и так, будто делает этим дамам одолжение. Этот ход открыл ей двери в высшее общество — обеспеченные женщины хотели быть не только клиентками, но и приятельницами дизайнера.





Впервые привлекла к рекламе звезд кино

Понятие «нативная реклама» появилось уже после смерти Шанель. Но, стоит признать, Коко была непревзойденным мастером ненавязчивой рекламы. Она понимала, что женщины стремятся быть похожими на красавиц из фильмов. Поэтому то, что носят они, будут носить и ее клиентки.

Так дом Шанель стал одним из первых, кто начал привлекать к продвижению своей продукции знаменитостей. Голливудским дивам бесплатно подбирался гардероб «от Chanel» взамен на упоминание бренда.

Благодаря этому трюку «маленькое черное платье», которое было на Одри Хэпберн в фильме «Завтрак у Тифани», стало символом элегантности и простоты. А розовый костюм, который был на Жаклин Кеннеди в момент убийства супруга, стал одним из самых тиражируемых и покупаемых.



Коко наряжает звезду и первую красавицу своего времени — актрису Роми Шнайдер

Пять лет траура

По словам Шанель, самой сильной ее любовью был Артур Кейпл — тот самый любовник, который спонсировал открытие ее первого магазина. Бой — так звали его друзья, трагически погиб, разбившись на автомобиле.

Дизайнер тяжело переживала смерть любимого и целых пять лет выпускала коллекции черного цвета. Кроме этого, свою знаменитую сумку она назвала в честь сердечного друга — «Бой».





Стеснялась своего размера ноги

В начале двадцатого века двухцветная обувь считалась мужской. Но предприимчивая Шанель заметила, что черный носок, в сочетании с бежевой кожей, делает ступню визуально меньше.

Сама Габриэль носила обувь 40-го размера и всячески старалась сделать ее изящнее и миниатюрнее. Так мужская модель перекочевала в дамский гардероб и стала любимой у дам всего мира.



Те самые туфельки

Считала женские колени непривлекательными

Знаменитое «маленькое черное платье» также появилось в период переживания смерти ее дорогого Боя. По тем временам платье считалось коротким — было ниже колен. Кто знает, какой длины оно могло было быть, если б не один интересный нюанс: Шанель считала женские колени некрасивыми и всячески старалась их прикрывать.





Во время оккупации симпатизировала нацистам

Во время войны Шанель пришлось закрыть все магазины и производство. Несмотря на это, жизнь Габриэль была далека от тягот и лишений, которые испытывал французский народ: Шанель поселилась в шикарном отеле Ритц, который практически полностью был заселен высшим оккупационным руководством.

В документах французских спецслужб говорится, что в 1942−43 годах мадам Шанель была любовницей и осведомителем барона Гюнтера фон Динклаге. Динклаге строил карьеру в сфере пропаганды и с 1935-го года занимал пост атташе немецкого посольства во Франции. По некоторым предположениям он был нацистским шпионом и часто использовал Шанель для получения личной информации о ее клиентах.

Как бы там ни было, вскоре любовник испарился, а самой Габриэль пришлось бежать из любимого Парижа в Швейцарию. Коко смогла вернуться во Францию лишь в 1954-м году, чудом избежав преследований за коллаборационизм.





Пыталась захватить бизнес партнера-еврея

Деловое чутье братьев Пьера и Пауля Вертхаймеров сделало Шанель по-настоящему богатой женщиной. Вопреки распространенному заблуждению, основной доход дома Шанель составляла (и до сих пор составляет) продажа парфюмерии, а не одежды.

Именно братья Вертхаймеры смогли распознать потенциал аромата Chanel No.5 и поставить выпуск духов на поток. Они взяли на себя все расходы по производству и дистрибуции духов.

В 1924-м году бизнесмен Бадера, братья Вертхаймеры и Шанель зарегистрировали компанию Les Parfums Chanel. За свои труды братья взяли себе большую часть прибыли и 70% акций компании, 20% акций ушли Бадеру, и лишь 10% остались Шанель.

Получив первую прибыль, амбициозная Шанель неоднократно пыталась выкупить акции партнеров, но получала отказ.

Надежду заполучить бизнес подарили занявшие Францию фашисты. В 1941-м году Шанель называет себя арийкой и засыпает оккупационную канцелярию письмами. В них она пишет, что Les Parfums Chanel по-прежнему остается еврейской собственностью, и в силу арийских законов она единственная владелица бренда.

Но Шанель не знала, что один из братьев, Пауль, умер еще в 1937-м году, а Пьер предусмотрительно переписал свою долю на французского промышленника-христианина Феликса Амио и бежал из Европы. По слухам Феликс поставлял оружие на фронт, поэтому был неприкасаемым для нацистов. Так или иначе — попытки Шанель не увенчались успехом.

После войны Амио вернул Вертхаймеру его собственность. Последний, в свою очередь, простил Габриэль после того, как она отказалась от претензий и передала ему свою долю акций в обмен на оплату накопившихся долгов.

Коко скончалась в 1971-м году, так и не оставив наследников, семья Вертхаймеров получила единоличные права на управление бизнесом и владеет им до сих пор.