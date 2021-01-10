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С какого возраста девочкам пора начинать делать коррекцию бровей? И как их (брови) не изуродовать

10.01.2021 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подростковом возрасте девочки начинают экспериментировать со своей внешностью, и первое, что им хочется изменить в себе. — это детские пушистые и небрежные брови. Начинать корректировать брови можно лет с тринадцати, когда девочка превращается в девушку, хочет нравиться и самой себе, и мальчикам.

Лучше предотвратить самостоятельные эксперименты с пинцетом: последствиями неправильной коррекции бровей в домашних условиях могут быть воспаления, неправильный рост волос в дальнейшем или вообще прекращение их роста.

Если коррекция была сделана у профессионала, девочке легко будет в дальнейшем поддерживать форму бровей в домашних условиях. Само собой, и оформление бровей, и любые другие бьюти-манипуляции, должны проходить в сопровождении и с разрешения родителей.

В процессе работы мастер расскажет о том, как нужно ухаживать за бровями. И о том, чего делать точно не нужно:

  • корректировать форму бровей бритвой. После бритья появляются щетинистые волосы, которые выглядят неэстетично, а избавиться от них очень сложно;
  • состригать длину ножницами. Брови после стрижки смотрятся неопрятно, появляются пробелы в форме. Кроме того, есть вероятность, что они могут начать виться;
  • удалять волоски против роста. Они начнут врастать, и избавиться от них будет крайне сложно.

Многие взрослые женщины, которые приходят к нам в студию, жалуются, что брови перестали расти после неудачной коррекции в юном возрасте. Это самое печальное последствие неправильной коррекции бровей у подростков в домашних условиях.

У 13-летней Дианы, которую мы пригласили для того, чтобы показать, как правильно и деликатно работать с бровями подростков, таких проблем в будущем точно не будет.


Брови у Дианы довольно густые, а удлиненные хвостики, которые смотрят вниз, делают взгляд немного тяжелым и грустным. Будем исправлять ситуацию с помощью коррекции пинцетом и нитью.


Посмотрите: глаза как будто увеличились в размере и раскрылись. Мы поработали с хвостиками: укоротили их и направили немного выше. Выровняли форму и убрали пушистость при помощи нити. Можно было остановиться на этом, но по согласованию с Дианой и ее мамой мы решили еще и подкрасить брови.


Важно: работая с подростками, желательно избегать интенсивного прокрашивания кожи, а если все-таки это произошло, нужно воспользоваться специальным ремувером и максимально удалить краску. Подростковые брови должны быть легкими и воздушными — прокрашиваем только волоски. Цвет бровей должен соответствовать цвету волос или быть на тон светлее.

До и после:


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В подростковом возрасте девочки начинают экспериментировать со своей внешностью, и первое, что им хочется изменить в себе, - это детские пушистые и небрежные брови....
 
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