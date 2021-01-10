Пять Instagram-аккаунтов девушек, которые прекрасно справляются с оружием

Источник материала: Tut.by

Если кто-то считает, что оружие — «не женское дело», он точно не видел эти Instagram-аккаунты. Собрали пять профилей девушек, которые прекрасно справляются с различными типами вооружений (прошлую подборку можно посмотреть здесь ).

Орин Джули (Orin Julie)

26-летняя Орин Джули — бывший израильский солдат: она три года служила в Армии обороны Израиля, сокращенно ЦАХАЛ, вначале в офисе, а затем в поисково-спасательном отряде, и вышла в запас в качестве сержанта-связиста.

Но даже на «гражданке» она не расстается с оружием и сейчас является популярной моделью и блогером — у ее профиля в Instagram 565 тысяч подписчиков.

Лидия Портер (Lidia Porter)

Лидия начала набирать подписчиков в Instagram, когда работала на производстве автоматических винтовок. Она тогда часто фотографировала себя за сборкой, что привлекло внимание людей.

По словам девушки, большинство ее фолловеров — мужчины, хотя она предпочла бы женщин. «Я хочу продвигать образ жизни обычных девушек, которые интересуются оружием, — говорила Лидия. — Иногда женщины комментируют мои фотографии, спрашивают, какое оружие купить в первый раз, какие кобуры взять или что надеть на стрельбище. Мне очень нравится отвечать на эти вопросы».

Лидия также служила в армии и пропагандирует в своем блоге нормы безопасного использования оружия. Сейчас у нее 110 тысяч подписчиков.

Кэрисса Литтлджон (Charissa Littlejohn)

Кэрисса пять лет прослужила в американских Военно-воздушных силах, а затем в 2015 году ушла из армии, чтобы продолжить карьеру в сфере здравоохранения. Увлечение фитнесом помогло ей стать популярной моделью.

Сейчас Кэрисса — мать двоих малышей и довольно успешный блогер с 366 тысячами подписчиков.

Мишель Уолдран (Michelle Waldran)