«Муж уходит в запои и постоянно требует секса. А я беременна, и есть угроза выкидыша». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что во время ее беременности муж начал вести себя безобразно: попойки, скандалы, принуждение к сексу. У девушки уже была угроза выкидыша, и она очень напугана. Как принять окончательное решение о разрыве отношений, подскажет психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 19, мужу — 21, вместе мы два года. Проблемы начались, когда я узнала о своей беременности. Муж мне стал противен. И виноват в этом он сам: стал часто пропадать с друзьями, приходить пьяным домой. Каждый раз это заканчивается ссорами, и своей вины в них он не видит. Каким-то образом, по его словам, получается, что спровоцировала скандал именно я.

Я же всё время сижу дома, нигде не бываю. Говорю ему о том, что мне обидно: он пропадает неизвестно где, а я одна. Объясняю, что я беременна, что мне нельзя нервничать, а он только и делает, что нервирует меня.



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В итоге слышу одно и то же: «Я перестану пить, когда ты родишь». А сейчас — что? Мне всю беременность терпеть запах алкоголя, перегара и эти скандалы? Я уже один раз попала в больницу из-за него. Сильно перенервничала, когда он ушел в запой. Врачи сказали, что была угроза выкидыша — я очень испугалась. А он — нет. Даже во время моего пребывания в больнице он пил.

А еще он по несколько раз в день требует от меня секс, но я ему отказываю. Говорю, что мне больно, мне не хочется. А в ответ слышу: «Значит, ты меня не любишь».



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Я не понимаю, как еще до него донести, что внутри меня растет ребенок. Мало того, что у меня токсикоз и я себя ужасно чувствую, он еще и добавляет мне отвращения к интиму своим поведением. Я не знаю, что мне делать. Уже думала над тем, что лучше уйти от него и растить ребенка одной. Потому что с его запоями, с нашими ссорами я себя только хуже чувствую. И кажется, что даже в одиночку было бы проще. Но как-то страшно… И вдруг он изменится?

Скажите, пожалуйста, как поступить?

Ответ психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений»

— Это очень сложно выносить, когда одно из самых теплых и волнительных событий в жизни — ожидание ребенка — превращается в страдания от жесткого поведения партнера.

Да, ваш муж поступает, мягко говоря, эгоистично, но не уверена, что до замужества он был максимально заботлив с вами. Просто в период влюбленности это не замечается или задвигается на второй план, в другом больше видится желаемое, а не реальное. Но как только в семейной жизни начинаются определенные сложности, ограничения, каждый начинает реагировать на них так, как умеет: становится либо жертвой, либо тираном. Подумайте, какую роль в ваших отношениях сейчас играете вы.

Лучшее, что можно сделать: перестать обвинять другого в своих бедах. Чувство вины, направленное на партнера, — это агрессия. Даже если у вас получится убедить другого в том, что он виноват в ваших страданиях, позже вы неизбежно получите агрессивную отдачу: взаимное обвинение или просто отвержение. И тогда начнется соревнование, в котором каждый стремится ударить побольнее.



Фото: Eric Ward, unsplash.com

Что вы можете сделать в вашем положении:

Понять, как с вами нельзя поступать и чего конкретно вы хотите; Сказать это мужу, но не обвинениями, а пожеланиями. Вместо фразы «из-за тебя я нервничаю, ты не заботишься обо мне и будущем ребенке!» скажите: «Мне очень нужна сейчас твоя поддержка, я хочу, чтобы ты проводил со мной больше времени и поберег меня».

Бывает так, что трудно сдержать эмоции — тогда говорите о них. Но опять же — не в виде обвинений, а в виде отклика: «Когда ты делаешь то-то, мне становится так-то».

Так можно донести свои переживания до мужа, не вызвав ответную агрессию. Будьте готовы услышать его ответ.

А еще будьте готовы к тому, что мы можем только попросить близкого, чтобы он услышал нас и позаботился о том, что для нас очень важно. Начать совместно решать проблемы, договариваться — всегда можно только при том условии, что двое хотят этого. Ведь мы и начинаем жить вместе для радости и возможности давать и получать поддержку, когда трудно и плохо.

Но если муж игнорирует вас, остается глух к вашей боли, продолжает вести себя исходя только из своих потребностей, встает главный вопрос: зачем вы вместе? Для того, чтобы терпеть и мучиться?

Тогда нужно принять, что нет смысла продолжать и множить страдания. От этого не станет лучше никому, в том числе и ребенку. Любое расставание — это, конечно, боль, но ее можно пережить ради того, чтобы дать возможность жизни принести радость и удовлетворение.

И еще раз: попробуйте ответить себе на важные вопросы:

Для чего мне нужны отношения с этим мужчиной? Какую семью я хочу? Что в отношениях я хочу получить? Получаю ли я это? Что я не готова терпеть? Продолжает ли он делать то, с чем я не готова мириться?

Ответив себе на эти вопросы, вы сможете принять решение, оставаться с мужем или прекратить токсичные отношения и двигаться дальше.