Впечатления от новой Xbox Series X, ее проблемы и «косяки» спустя два месяца использования (видео)

Источник материала: Onliner Ровно два месяца прошло с момента релиза новой приставки Microsoft Xbox Series X. За это время на ней пройдены две игры и еще две половинки, можно рассказать о первых впечатлениях, возникших проблемах в эксплуатации и «косяках», на которые есть жалобы в сети. Сперва немного личного опыта, а потом распространенные жалобы, с которыми лично я не столкнулся.

Прежде чем начать, отмечу, что по-настоящему массовых проблем на старте этого поколения удалось избежать. На Reddit не найти популярных тем, которые были бы связаны с «железными» недоработками консоли. По крайней мере, за эти два месяца с момента релиза. Но вовсе без проблем, конечно, не бывает.

Положительные впечатления

Вкратце подсуммирую положительные впечатления. Приставка тихая, под нагрузкой никакого шума от ее работы не слышно. Только из сот сверху дует поток теплого воздуха. Вентиляторы работают бесшумно.





SSD и особенная внутренняя архитектура творят чудеса. Наиболее отпечатавшееся положительное впечатление — быстрый запуск. Консоль из выключенного состояния до главного меню заводится за десяток секунд, прожимаешь иконку последней запущенной игры, и уже через 5—7 секунд играешь. По крайней мере, так было с Cyberpunk 2077, Control, A Plague Tale Innocence. С Assassin’s Creed Valhalla этот трюк прокатывал не всегда, так как игре для запуска периодически требовалось подключение к интернету.

Quick Resume — переключение между несколькими запущенными играми. Этой возможностью я пользуюсь нечасто, поскольку предпочитаю проходить игры последовательно, не отвлекаясь на другие сюжеты. По впечатлениям эта функция не всегда срабатывает корректно. Бывают игры, которые, как и AC Valhalla, не хотят замораживаться.

Под хорошими впечатлениями отмечу наличие браузера и каких-никаких приложений. Twitch, например, по функционалу оказался лучше программы, которая установлена в SMART TV от LG. Как и браузер. Через него можно спокойно искать и смотреть фильмы-сериалы. Из неожиданного — есть сторонний клиент для Telegram. Переписываться там не очень удобно, но почитать новости на телевизоре бывает прикольно.





У приставки есть два режима питания — «Энергосбережение» и «Мгновенный запуск». Второй позволяет закачивать игры и обновления для них в условно выключенном состоянии консоли. Игры можно ставить на закачку через приложение. Полезен этот режим скорее для тех, кто активно играет в мультиплеер. Не придется ждать выкачивания десятков гигабайтов обновления, если оно скачается автоматом ночью или пока вы на работе.

Отрицательные впечатления

«Мгновенный запуск» я отключил, так как напрягал постоянно нагретый корпус приставки. В этом режиме она все-таки потребляет энергию, из сот может подниматься теплый воздух. Мне это не нравится, так как за электричество я плачу по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат». Так как преимущественно я играю в синглплеерные тайтлы, то и полуспящая консоль мне не нужна.

К тому же с «Мгновенным запуском» я связываю то, что однажды, спустя две недели использования, приставка у меня не включилась. Как обычно, вечером решил поиграть, нажал лого на геймпаде, с которого запускается консоль, но в тот раз она не откликнулась. Не среагировала приставка и на кнопку на корпусе. Даже когда я ее хорошенько зажал. И только после того как я вынул шнур из розетки, подождал меньше минуты и обратно подключил питание, консоль заработала. Но осадочек остался.





Вместе с этой историей медленно перебираемся к скорее негативным моментам. И главный из них — это синхронизация скриншотов из облачного хранилища Xbox Live с приложением на смартфоне. Microsoft придумала крутую фишку, когда скриншот из игры не мгновенно, но очень быстро оказывается на смартфоне в приложении Xbox. Первые недели эта фишка работала исправно, но во время прохождения Cyberpunk 2077 начались беды с синхронизацией. Минутные клипы загружаются в приложение исправно, а вот скриншоты появляются, но вскоре исчезают. На консоли они остаются, а в приложении нет. Принудительная отправка в облако периодически сталкивается с какими-то непонятными проблемами типа «Извините, сейчас этот скриншот нельзя отправить в облако».

Я не один такой — на Reddit есть несколько похожих тем, пострадавших там немного. Но факт имеет место быть. В силу специфики работы скриншоты мне нужны. Было бы круто, если бы, подключив внешний диск, я мог слить все скриншоты и видеоролики с приставки на него, но… такой функции в интерфейсе Xbox просто нет.





После некоторых танцев с форматированием внешнего SSD мне удалось подключить его в качестве основного хранилища для новых скриншотов и видеороликов, но старые я так и не смог перенести. Пришлось выкручиваться и отправлять все отснятое на OneDrive — облачное хранилище Microsoft. Бесплатно там доступно только 5 ГБ, влезло не все. Из этого хранилища по одному видеофайлу материал наконец удалось скачать. Всю пачку — нет. Дважды облако архивировало все видеоролики и начинало закачку. И дважды эта закачка прерывалась где-то на середине.

Остается лишь надеяться, что в следующем софтверном обновлении приставки и своих облаков Microsoft сможет найти и ликвидировать проблему. Пока же к консоли привязан SSD-накопитель, на него сливаются все медиафайлы.





К субъективным минусам отнесу и геймпад на батарейках. У меня уже скопился пакетик отработанных элементов питания, которые теперь нужно где-то утилизировать без вреда для природы. Покупать батарейки надоело, теперь стою перед выбором: либо искать специальный аккумулятор, либо брать набор из перезаряжаемых батареек и зарядной станции.

Что болит у других владельцев Xbox Series X?

У некоторых первых владельцев в США наблюдалась проблема с приводом для дисков. Чаще всего диск застревал на полпути в дисководе. Время от времени это сопровождалось громкими щелчками или скрежетом. Причина оказалась в пылезащитной крышке дисковода. Иногда достаточно было приложить небольшое усилие, чтобы ослабить крышку и протолкнуть диск внутрь. Но рекомендовать делать это самому я бы не стал. Не входит диск? Лучше обратиться по гарантии, а не проталкивать его силой.

I have an even worse problem :( What would be the best way to get a replacement pic.twitter.com/546UloBRkr — drknickel (@drknickel) November 11, 2020

У части ранних владельцев Xbox Series X консоль не распознавала вставляемые диски. Ни с играми, ни DVD или Blu-ray с фильмами. В ряде случаев, по данным Microsoft, проблема была вызвана режимом питания приставки. Решали этот сбой сменой режима питания на «Энергосбережение» в настройках, а потом выполнением полного сброса через зажатую на 10 секунд кнопку включения на корпусе.

Это не помогало, если проблема с дисководом оказывалась более комплексной. Ее уже решали в сервисе или путем полной замены юнита.

Если щелчки исходят из вентиляционного отверстия, то новости плохие. Один пользователь Reddit, услышав такой звук, не побоялся разобрать консоль и в итоге выяснил, что щелчки исходили от кабеля, который висел слишком близко к лопастям.

Если приставка просто не включается, то проблема может быть в скачке напряжения, когда блок питания перезагрузился. Как я рассказывал выше, такая проблема была у меня, и 10-секундное отключение из розетки помогло ее решить. Если бы это не помогло, пришлось бы пробовать другой шнур питания, проверять работоспособность розетки и уже после этого обращаться по гарантии.

Если при включенной консоли на телевизоре нет сигнала, в первую очередь советуют обновить телевизор до последней версии прошивки. Обычно в таких обновлениях есть официальная поддержка новых внешних устройств. Если проблема не исчезает, советуют запустить приставку в безопасном режиме: извлечь диск, на 10 секунд одновременно зажать кнопки включения на геймпаде и консоли и держать их до второго beep из консоли.

С этого момента приставка будет работать в пониженном разрешении. В настройках надо отыскать опции экрана и видеорежимы и выставить нужное разрешение под ваш телевизор.

Проблема возникает при разрешении 4K, 120 Гц обновления экрана и включенной переменной частоте обновления. Потенциально совместимыми решениями называют 4K при 60 Гц со включенной переменной частотой, 4K при 120 Гц без VRR и 1440p при 120 Гц с VRR. Если это никак не помогает, то можно попробовать отключить функцию переменной частоты обновления в настройках телевизора.





Иногда владельцы Xbox Series X сообщают о том, что беспроводной геймпад не подключается к консоли. Прежде всего надо удостовериться, что вы подключили геймпад правильно. Включаем приставку и геймпад, нажав на них кнопку с логотипом, зажимаем кнопку «Сопряжение» на передней части консоли возле USB-порта, пока логотип на консоли не начнет быстро мигать, зажимаем аналогичную кнопку на геймпаде, пока логотип не начнет быстро мигать.

Если все работает правильно, индикаторы на приставке и контроллере будут переходить от быстрого импульса света к медленному, а потом устаканятся.

Если этого не произошло, остается только подключить геймпад по проводу и ждать решения от Microsoft. Компания подтвердила наличие данной проблемы и пообещала исправить ее в ближайшее время.

Это, пожалуй, самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы новой приставки от Microsoft. Мне повезло. Надеюсь, что и вас беды обошли стороной.