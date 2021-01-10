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Дыра недели. Настоящее цыганское гетто в Словакии, куда переселяют тех, кто живет не по правилам

10.01.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Закопченные многоэтажки среди свалки, чумазые дети, греющиеся вокруг мусорных костров, наркотики, повальная нищета и безработица. Это мир, в котором живет община ромов в крупном словацком городе Кошице. Полиция сюда не суется, коммунальщики открестились, перерезав коммуникации; титульная нация отгородилась от чумного метагосударства высокой бетонной стеной. Социальный эксперимент со страшным итогом, позорное пятно на теле страны, район Луник-9 — это, без преувеличения, классическое гетто XXI века. Всем, кто «исправился», власти готовы дать шанс и билет в нормальную жизнь. Тех же, кто в «верхнем мире» живет не по правилам, переселяют в этот оживший роман Джорджа Оруэлла, антиутопический мир будущего, апофеоз социального неравенства, изменивший само устройство словацкого общества. Продолжаем рубрику «Дыра недели» о местах, которые лучше любить на расстоянии.

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Закопченные многоэтажки среди свалки, чумазые дети, греющиеся вокруг мусорных костров, наркотики, повальная нищета и безработица. Это мир, в котором живет община...
 
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