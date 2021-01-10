Источник материала: Хартия'97

В США арестовали троих участников штурма Капитолия: «шамана» с рогами, похитителя кафедры и мужчину из кабинета Пелоси 1 10.01.2021, 8:19

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ФБР публикует фото остальных погромщиков и обещает вознаграждение в размере $50 тысяч за информацию о них.

Полиция США арестовала «шамана» Джейка Анджели, ворвавшегося в здание Капитолия 6 января, Ричарда Барнетта, занявшего кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма, а также Адама Джонсона, вынесшего кафедру Пелоси из зала заседаний. Об этом сообщают Sky News и WFLA .

Актер озвучания и приверженец теории заговора Джейкоб Энтони Чансли (более известен как Джейк Анджели) предстал перед судом округа Колумбия. Он обвиняется в насильственном вторжении, нахождении на закрытой территории и нарушении общественного порядка. Именно Анджели запечатлен на снимках из Капитолия в шапке с рогами и копьем.





По данным CBS, Барнетт, который на снимках позировал в кресле Пелоси во время штурма, взял со стола в Капитолии конверт и оставил там записку для спикера-демократа. Он не считает это кражей, так как «оставил четвертак» в кабинете политика.





Барнетту 60 лет, он родом из Арканзаса. Следствие предъявило ему обвинения в хулиганстве, умышленном проникновении с применением насилия и краже госсобственности из Капитолия.

36-летний Адам Джонсон из Флориды, который на снимках выносит из здания кафедру Пелоси, доставлен в тюрьму Пинеллас. Ордер на его арест выдали федеральные власти США.





The New York Times пишет, что власти задержали мужчину из Алабамы, который в день осады припарковал рядом с Капитолием грузовик с 11 «коктейлями Молотова» и оружием. Арестовн и член Палаты делегатов Западной Вирджинии от республиканцев Дерек Эванс, который также пошел на штурм Конгресса и транслировал происходящее в соцсетях.

ФБР публикует фото остальных погромщиков и обещает вознаграждение в размере $50 тыс. за любую информацию, которая поможет их задержать.

Также Минюст США сообщает о задержании 11 других участников штурма.

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Более 50 человек задержаны, а глава полиции Капитолия Стивен Сунд ушел в отставку. Соцсети, включая Facebook, Twitter и Instagram, заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу.

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