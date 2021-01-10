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Лещеня: «Сход» — это шанс для переговоров с действующей властью»
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дипломат выдвинул свою кандидатуру для избрания на независимой платформе.
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня
— У нас у всех появляется возможность без каких-либо подтасовок избрать своих представителей, которые могли бы выражать наше мнение по самым актуальным вопросам развития страны и общества.
Самое главное в проекте «Сход» — это то, что наши народные делегаты нужны для полноценного национального диалога. И, прежде всего, это — диалог внутри общества, — отметил Лещеня, заявив о решении выдвинуть на «Сход» свою кандидатуру.
Напомним,
Отмечается, что за платформой не стоят какие-либо политические силы или партии. Это независимая и некоммерческая гражданская инициатива, воплощенная в жизнь командой, состоящей из белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии, исключительно на волонтерских началах.
— Это и шанс для переговоров с действующей властью, — говорит о платформе экс-посол Игорь Лещеня.
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Дипломат выдвинул свою кандидатуру для избрания на независимой платформе.
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