Лещеня: «Сход» — это шанс для переговоров с действующей властью»

Источник материала: Салiдарнасць

Дипломат выдвинул свою кандидатуру для избрания на независимой платформе.





Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал платформу «Сход».

— У нас у всех появляется возможность без каких-либо подтасовок избрать своих представителей, которые могли бы выражать наше мнение по самым актуальным вопросам развития страны и общества.

Самое главное в проекте «Сход» — это то, что наши народные делегаты нужны для полноценного национального диалога. И, прежде всего, это — диалог внутри общества, — отметил Лещеня, заявив о решении выдвинуть на «Сход» свою кандидатуру.

Напомним, «Сход» — это цифровая платформа, целью которой является предоставление любому гражданину Беларуси возможности избирать представителей своих интересов или же быть избранным таковым.

Отмечается, что за платформой не стоят какие-либо политические силы или партии. Это независимая и некоммерческая гражданская инициатива, воплощенная в жизнь командой, состоящей из белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии, исключительно на волонтерских началах.

— Это и шанс для переговоров с действующей властью, — говорит о платформе экс-посол Игорь Лещеня.