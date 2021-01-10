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Латушко сделал предупреждение делегатам Всебелорусского народного собрания
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народное антикризисное управление начнет с 18 января добавлять в санкционные списки участников ВНС.
Как сообщает руководитель НАУ, член президиума Координационного совета Павел Латушко, делегаты собрания будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки.
— Список будет обновляться каждые 10 дней — вплоть до 10 февраля 2021 года, —
По его словам, действия участников ВНС уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях:
— Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь.
Всебелорусское народное собрание должно пройти 11-12 февраля в Минске.
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Народное антикризисное управление начнет с 18 января добавлять в санкционные списки участников ВНС.
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