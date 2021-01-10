Латушко сделал предупреждение делегатам Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Салiдарнасць

Народное антикризисное управление начнет с 18 января добавлять в санкционные списки участников ВНС.

Как сообщает руководитель НАУ, член президиума Координационного совета Павел Латушко, делегаты собрания будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки.

— Список будет обновляться каждые 10 дней — вплоть до 10 февраля 2021 года, — сказал политик.

По его словам, действия участников ВНС уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях:

— Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь.

Всебелорусское народное собрание должно пройти 11-12 февраля в Минске.