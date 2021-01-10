Умер один из разработчиков атомной и водородной бомбы Исаак Халатников

Источник материала: ОНТ

Старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни, сообщает ТАСС.

Исаак Халатников – аспирант легендарного Льва Ландау, совместно ученые создали теорию квантовых жидкостей. Халатников участвовал в разработке советских атомной и водородной бомб, основал Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН и был его первым директором.

Автор работ по космологии, теории сверхтекучести, квантовой электродинамике и многих других. Лауреат Сталинской премии 1953 года, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими государственными наградами.





Фото: РАН

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