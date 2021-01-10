ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер один из разработчиков атомной и водородной бомбы Исаак Халатников

10.01.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Умер один из разработчиков атомной и водородной бомбы Исаак Халатников

Старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни, сообщает ТАСС.

Исаак Халатников – аспирант легендарного Льва Ландау, совместно ученые создали теорию квантовых жидкостей. Халатников участвовал в разработке советских атомной и водородной бомб, основал Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН и был его первым директором.

Автор работ по космологии, теории сверхтекучести, квантовой электродинамике и многих других. Лауреат Сталинской премии 1953 года, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими государственными наградами.


Фото: РАН

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни, сообщает ТАСС. Исаак Халатников –...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Казахстане і Кіргізстане праходзяць выбары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by