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Умер один из разработчиков атомной и водородной бомбы Исаак Халатников
Источник материала: ОНТ
Старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни,
Исаак Халатников – аспирант легендарного Льва Ландау, совместно ученые создали теорию квантовых жидкостей. Халатников участвовал в разработке советских атомной и водородной бомб, основал Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН и был его первым директором.
Автор работ по космологии, теории сверхтекучести, квантовой электродинамике и многих других. Лауреат Сталинской премии 1953 года, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими государственными наградами.
Фото: РАН
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Старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни, сообщает ТАСС. Исаак Халатников –...
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