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Пакистан обесточен: 200 миллионов человек остались без электричества
Источник материала: ОНТ
Из-за сбоя в системе распределения электроэнергии, весь Пакистан погрузился в темноту,
Без света остались около 200 миллионов человек.
По словам министра энергетики Пакистана Омара Аюба, отключение электричества произошло в результате сбоя в системе распределения электроэнергии. Сейчас специалисты Министерства выясняют причины аварии и способы их устранения.
Фото: Dawn
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Из-за сбоя в системе распределения электроэнергии, весь Пакистан погрузился в темноту, сообщило издание Dawn. Без света остались около 200 миллионов человек. По...
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