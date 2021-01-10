Пакистан обесточен: 200 миллионов человек остались без электричества

Источник материала: ОНТ

Из-за сбоя в системе распределения электроэнергии, весь Пакистан погрузился в темноту, сообщило издание Dawn.

Без света остались около 200 миллионов человек.

По словам министра энергетики Пакистана Омара Аюба, отключение электричества произошло в результате сбоя в системе распределения электроэнергии. Сейчас специалисты Министерства выясняют причины аварии и способы их устранения.





Фото: Dawn

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