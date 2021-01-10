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Накануне вечером у ЖК «Каскад» произошло возгорание автомобиля BMW
Источник материала: Onliner
Очевидец сообщил корреспонденту Onliner, что вчера вечером к дому 4Д по улице Скрыганова приезжал расчет спасателей МЧС. Произошло возгорание припаркованного рядом автомобиля BMW 520.
Как сообщает МЧС, причиной возгорания стало оплавление изоляции электропроводки в багажном отделении машины. Очевидец уточняет, что там находился аккумулятор.
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Очевидец сообщил корреспонденту Onliner, что вчера вечером к дому 4Д по улице Скрыганова приезжал расчет спасателей МЧС. Произошло возгорание припаркованного рядом...
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