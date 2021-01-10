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Ад вместо детства и дальше. История одной женщины «без лица» (видео)
Источник материала: Onliner
Пожалуй, это один из сильнейших в эмоциональном плане выпусков «Без лица» за все время существования проекта. Даже если взять всю горечь и боль, которые перенесла в детстве и терпит до сих пор героиня и разделить их на роту спецназовцев, бесстрашные «рэмбо» завоют от дикой несправедливости мира.
Только представьте: будучи совсем маленькой, героиня получила ожог семидесяти процентов тела, пересадку кожи и сухожилий делали из трупа молодого мужчины... В возрасте пяти лет мать оставила ее с маленькой сестрой на вокзале незнакомого города и ушла «за конфетами», так и не вернувшись. Когда девочка жила у мачехи, отец издевался и бил до полусмерти за кусок хлеба, съеденного без разрешения... Дальше был детский дом, возвращение «матери», работа ребенком на полях с коноплей отчима-наркомана, попрошайничество...
В целях сохранения анонимности был изменен голос героини и добавлены субтитры, включайте их в настройках YouTube.
Пишите в комментариях, кого нам стоит пригласить в студию в следующий раз. А если вы сами хотите рассказать всю правду о своей работе или какую-то интересную жизненную историю, но по объяснимым причинам не готовы открыть свое лицо, пишите на id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram: @Dzemiankou.
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Пожалуй, это один из сильнейших в эмоциональном плане выпусков «Без лица» за все время существования проекта. Даже если взять всю горечь и боль, которые перенесла в...
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