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Весь Пакистан остался без света

10.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Весь Пакистан остался без света

  • 10.01.2021, 10:13
Весь Пакистан остался без света
Иллюстрационное фото

Блэкаут затронул более 200 миллионов человек.

Вечером в субботу, 9 января, на всей территории Пакистана отключился свет из-за аварии.

Об этом сообщает издание Dawn.

Отмечается, в частности, что без электроэнергии остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.

Всего без света осталось более 200 миллионов человек.

Причины аварии выясняются.

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