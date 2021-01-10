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Весь Пакистан остался без света
Источник материала: Хартия'97
Весь Пакистан остался без света
Блэкаут затронул более 200 миллионов человек.
Вечером в субботу, 9 января, на всей территории Пакистана отключился свет из-за аварии.
Об этом сообщает издание
Отмечается, в частности, что без электроэнергии остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.
Всего без света осталось более 200 миллионов человек.
Причины аварии выясняются.
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Блэкаут затронул более 200 миллионов человек.
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