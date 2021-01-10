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Кто стоит за штурмовавшими Капитолий маргиналами?

10.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кто стоит за штурмовавшими Капитолий маргиналами?

  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 10.01.2021, 10:03
  • 2,044
Кто стоит за штурмовавшими Капитолий маргиналами?

Важны на личности, попавшие на видео, а их координаторы.

Сейчас в сеть выкладывают множество видео, на которых запечатлены фрагменты штурма Капитолия в Вашингтоне. Но важны не столько даже сами видеофакты, а то, что в ходе этих антизаконных действий периодически звучала русская речь. «Давай быстрее!», «Смелее, смелее!» и прочее…

Оппоненты наверняка скажут, что в штурме не могли принимать участие российские боевики, ведь это же США! Все верно, группу их двух-трех сотен штурмовиков завести из-под Рязани в Вашингтон нереально, но дело в другом.

Это было не «боевое мясо», а координаторы действий, в первую очередь боевых групп «Антифа», которые финансируются из России и находятся под полным контролем российских спецслужб. Что же до звучащей русской речи, то это обычный «эмоциональный фактор», ведь даже носители русского или украинского языков в разговоре на английском, когда возникает азарт, ярость или страх, мгновенно автоматически переходят на родной язык.

Кроме того, не следует забывать, что российские спецслужбы очень плотно работают с диаспорой в США, многие из которой, живя в Штатах, почему-то очень ностальгируют по нищенской, рабской жизни времен СССР.


Помимо этого в США в последние годы отмечается настоящий бум «русских боевых клубов и ассоциаций всякого рода «десантников и спецназа», тот же «Десантура Северной Америки«.

Через такие спортивные секции российские спецслужбы уже давно осуществляют свою деятельность в странах ЕС. Вспомнить хотя бы вербовочный потенциал сети «Система».

То есть действиями особо реактивной и радикальной части толпы однозначно руководили. А вопрос «Кто эта сволочь?», по большей части «риторический».

Александр Коваленко, sprotyv.info

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Важны на личности, попавшие на видео, а их координаторы.
 
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