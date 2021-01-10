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CNN: Майк Пенс готов применить 25-ю статью Конституции для устранения Трампа

10.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

CNN: Майк Пенс готов применить 25-ю статью Конституции для устранения Трампа

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  • 10.01.2021, 9:26
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CNN: Майк Пенс готов применить 25-ю статью Конституции для устранения Трампа

Вице-президент США может временно возглавить страну.

Вице-президент США Майк Пенс готов к применению 25-ой статьи Конституции для досрочной отставки главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Пенс готов применить статью, согласно которой президент США может досрочно покинуть свой пост из-за невозможности выполнять далее свои обязанности.

Телеканал отмечает, что, по мнению Пенса, нестабильные действия Трампа в оставшиеся 10 дней у власти могут навредить США.

Ранее сообщалось, что Группа представителей Демократической партии США готова в понедельник, 11 января, внести в Конгресс статью об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и умер один полицейский, еще 68 человек — задержаны.

Впоследствии в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена. После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается «переходный период» для передачи власти новому американскому лидеру.

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