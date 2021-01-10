«Люди недоумевают — столько лет отдала идеологии, работала без единого замечания, а теперь мой сын в СИЗО»

Источник материала: Салiдарнасць

Житель Жлобина за решеткой с 11 августа.

— В 2010 году я получила благодарственное письмо с подписью Лукашенко за выборы, прошедшие в том году, на которых была наблюдателем. А после выборов-2020 мой сын уже почти месяцев находится в СИЗО, но при этом вообще не голосовал, — рассказывает «Салідарнасці» жлобинчанка Татьяна Французова.

12 лет женщина отработала идеологом на госпредприятии, в нескольких выборных кампаниях была наблюдателем, организовывала участников для государственных мероприятий — съездов, концертов, походов в музеи.

Последние полгода Татьяна сражается за свободу своего 28-летнего сына Александра, который, как она считает, стал жертвой правового дефолта правящего режима.

По факту избиения в возбуждении уголовного дела отказали, но приговорили к 4 годам

— В приговоре указано, что задержания людей 11 августа в Жлобине производились с целью устранения массовых беспорядков. Но никаких беспорядков на улице не было. Сотрудники милиции остановили колонну машин и просто задерживали тех, кто в них находился. Людей вытаскивали, бросали на землю и избивали. Сашина машина была в этом ряду.

Сын, чтобы избежать необоснованного задержания и избиения себя и своих пассажиров, попытался уехать задним ходом.

Но к машине подбежал сотрудник милиции, это был заместитель начальника Жлобинского РОВД. Саша заблокировал дверь, тот дернул за ручку, дверь не открылась, тогда он рацией разбил стекло и продолжал бежать за машиной, которая была уже на ходу. В какое-то мгновенье он отпустил руку и упал, — в очередной раз пересматривает Татьяна кадры происходящего .

На видео, которое впоследствии предоставит в суд сторона потерпевшего, видно, как сотрудник подбегает к машине Александра Французова. При этом из машины действительно ничего в сторону милиции не бросают, наоборот, все окна плотно закрыты.

Милиционер разбивает рацией боковое стекло водителя и хватается за что-то внутри салона. Звук ударов по стеклу слышен, никаких предупреждений или криков о нарушениях не слышно. Машина уезжает, сотрудник падает, к нему подбегают и помогают встать. На этом видео, которое приобщили к делу по ходатайству обвинения, обрывается.

В сети есть еще одно видео, которое суд отказался приобщить к делу, хоть на этом настаивала сторона обвиняемого. На нем видно , как люди в форме обходятся с пассажирами и водителями машин, которые остановили.

— В материалах дела нет протокола о ДТП, потому что Саша, как оказалось, не нарушил правила движения, — продолжает мать арестанта. — Он отъезжал до тех пор, пока не увидел, что за ним выехала машина ГАИ с включенными маячками. Тогда сын остановился и вышел сам, не оказывая никакого сопротивления. В суде это было доказано: неповиновения сотруднику оказано не было, потому что сотрудник никаких требований не предъявлял.

Тем не менее, Жлобинский районный суд признал Александра Французова виновным по ст. 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и приговорил к 4 годам лишения свободы, а также назначил к выплате 1500 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Согласно экспертизе, сотрудник милиции получил легкие телесные повреждения, не повлекшие длительного расстройства здоровья.

— После задержания Сашу отвезли на медосвидетельствование, где не зафиксировали побоев. Однако сына потом жестоко избили в РОВД. Ни врача, ни эксперта по постановлению следователя к нему не пускали больше недели. И только 17 августа была проведена судмедэкпертиза, которая зафиксировала телесные повреждения и также отнесла их к категории нетяжких.

Но нам по факту избиения в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления в действиях сотрудников Жлобинского РОВД, — недоумевает Татьяна.

Сын всегда говорил: мне не до политики

— 23 декабря Саше исполнилось 28 лет. Этот день рождения он встречал за решеткой. У него 4-летний сын, которому мы все эти месяцы говорим, что папа уехал в командировку, — тяжело вздыхает мать.

Она рассказывает, что Александр работал дальнобойщиком. 9 августа его не было в стране, поэтому на выборах он не голосовал и о своих политических предпочтениях никогда не высказывался.

— Ко всем событиям в стране относился нейтрально, всегда говорил: «Мне не до политики, у меня работа и ребенок». Из рейса он вернулся накануне, а в тот день собирался снова уезжать. Прямо в рабочих шортах и майке согласился подвезти в центр знакомых. Но до места они так и не доехали, — вспоминает женщина.

Четыре месяца следователь не разрешал ей свидания с сыном. Но на суд мать допустили в качестве защитника:

— Внешне сын держится бодро, а что у него внутри, я могу только догадываться, поговорить там невозможно. Сын сидит в Гомеле в СИЗО №3, в их камере 10 человек. Все — осужденные первый раз.

Сама Татьяна после 12 лет работы в должности идеолога на госпредприятии после задержания сына попросила снять с себя эти полномочия:

— Никакого давления на меня никто не оказывает, наоборот все, включая руководство, понимают и поддерживают. Сашина жена тоже работает в госорганизации, и там тоже все относятся к ситуации с абсолютным пониманием того, что в стране правовой дефолт. Вообще настроения людей сейчас совсем не такие, какими были, когда я выполняла обязанности идеолога, — делает вывод собеседница «Салiдарнасцi».

В последних выборах она отказалась быть наблюдателем:

— Я несколько раз была наблюдателем. В 2010 году нам всем даже выдали благодарственные письма с подписью Лукашенко. На подсчет голосов лично меня пустили один раз в прошлом году на парламентских выборах. Тогда количество бюллетеней, учитывая те, которые не использовали и обрезали как подлежащие уничтожению, совпало с общим количеством избирателей.

Больше я в подсчете голосов участие не принимала. Как наблюдатели, мы следили в основном за техническими вопросами, кто с какими документами, где прописан, — делится Татьяна. — 9 августа на нашем участке было много людей в белых браслетах, люди шли целыми семьями. Но результаты выборов на своем участке я не знаю, протоколы так и не вывесили.

Намерены дойти до европейского суда

Сейчас, признается женина, оптимизм вселяет огромная солидарность.

— Звонит много людей со словами поддержки и предложениями помощи. Меня нашли адвокаты из Минска, Бреста, Гомеля. У нас очень хороший защитник, но я безмерно благодарна всем за поддержку!

Мы подали три апелляционных жалобы в Гомельский областной суд, которого сейчас ждем.

Мы будем настаивать на нарушении законодательства журналистами телеканала «Гомель 4». Ходатайство обвинения об участии СМИ и проведении видеосъемки во время оглашения приговора судом было отклонено, но, не смотря на это, съемка велась и после была показана по ТВ, — возмущена Татьяна.

В настоящее время она собирает материалы не только для того, чтобы в дальнейшем дойти до Верховного суда Беларуси, но и до европейского. По запросу правозащитников документы будут предоставлены для признания Александра Французова политзаключенным.