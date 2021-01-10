Источник материала: Sputnik Беларусь

Виктору Каширскому 67 лет, из которых 25 он варит авторский кофе в турке. Недавно мужчина устроился работать в кофейню, которую открыла его дочь с подругами. Теперь он бариста, который радует посетителей кофейными и чайными напитками по особому рецепту и вместе с дочерью ведет страничку в TikTok, где с юмором рассказывает о любимом деле.

"Этому кофе уже много лет. Я его готовлю дома, и, приезжая ко мне домой, дочь всегда заказывала этот кофе. И я с возмущением говорил: "Бери кофе, вон турка есть, кофе, бери и вари сама". Она в ответ [говорила], что "лучше тебя этого кофе никто не варит". Вот так появился я в кофейне у дочери, варю здесь кофе", – вспоминает мужчина.

По словам Каширского, он не проходил специального обучения, однако за долгие годы в домашних условиях испробовал много сортов напитка и разные способы его приготовления.

Посетители заведения называют Каширского просто "Папа", а авторские напитки имеют схожее название "Кофе от Папы" и "Чай от Папы". Себя же мужчина в соцсетях называет "первый дед-бариста в Алма-Ате".

Идея привлечь к бизнес-проекту своего отца у Виктории Каширской появилась, когда она поняла, что людям старшего поколения после выхода на пенсию хочется продолжать реализовывать свой потенциал.

"Наша задача была не просто сделать какой-то коммерческий проект, наша задача была донести, что люди того возраста все еще чего-то стоят. И не просто чего-то стоят, это вау, это просто вау", – заявила Каширская.

Совладелица кофейни добавила, что на их примере другие люди начинают думать над "бизнесом для своих родителей".

"Зачастую, откровенно, у меня бывают моменты, когда я просто плачу. Плачу оттого, что сидят девчонки моего возраста, и кто-то начинает папам звонить, кто-то сидит и говорит: "А вот у меня папы никогда не было". И они как-то просыпаются, становятся теплее, лучше, да что говорить, взрослые ребята говорят: "Папа, ты просто молодец", – поделилась дочь Каширского.

Сначала ее отец не верил в затею, но у заведения уже появились постоянные клиенты, которые с порога заказывают у него "Ваш кофе", что изменило его отношение к делу.

"Я не думал, что сварить кофе и подать человеку будет настолько приятно", – подчеркивает мужчина.

Сейчас заведению еще нет и двух месяцев, но у владельцев есть дальнейшие планы по развитию, и они приглашают всех, кому хочется тепла и уюта, заходить к ним за авторскими напитками.

Читайте также:

"Слабое утешение": в Петербурге смягчили ограничения на работу кафе - видео

ограничения на работу кафе - видео Как отмечали Новый год в СССР: застолье на архивных фото

Правила поведения в ресторане: официанты рассказали о том, что их бесит