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"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя
10.01.2021 10:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру и помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека".
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В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну.
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