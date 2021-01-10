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Крушение самолета в Индонезии: установлено место, найдены фрагменты тел

10.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поисково-спасательная операция после крушения рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air у берегов Индонезии продолжается. Сегодня стало известно, что водолазы установили место падения лайнера. На глубине 23 метров обнаружены фрагменты самолета и тел пассажиров, экипажа. Говорить о выживших пока не приходится.

Также найдены многочисленные вещи из багажа погибших. Полиция начала работу по идентификации останков.

Разбившийся Boeing 737-500, по словам главы авиакомпании, был в хорошем техническом состоянии. Но всего за минуту после набора высоты, согласно данным Flightradar24, он потерял более 3 км. На борту находилось более 60 человек, среди них — около десятка детей.

Предыдущая крупная катастрофа в Индонезии случилась в октябре 2018 года. Тогда разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек.

 
 
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Поисково-спасательная операция после крушения рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air у берегов Индонезии продолжается. Сегодня стало известно, что водолазы установили...
 
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