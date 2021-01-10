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Воскресенье в Минске: митинг в поддержку ОМОНа, акция в Серебрянке (видео)
Источник материала: Onliner
Воскресенье в Минске начинается с уже традиционной акции в поддержку силовиков. Тем временем в наш
Митинг в поддержку ОМОНа
Сегодня неравнодушных граждан призвали прийти ранним утром на митинг в поддержку силовиков у станции метро «Уручье». Впервые аналогичные акции должны были пройти в Гродно и Бресте. Пока фотографий у нас не много.
А так прошел митинг в Бресте
Акция в Серебрянке
Этим же ранним утром состоялась встреча жителей микрорайона Серебрянка. Флаги и немного модифицированный лозунг в наличии.
(будет дополнено)
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Воскресенье в Минске начинается с уже традиционной акции в поддержку силовиков. Тем временем в наш чат-бот присылают видеоролики с других утренних акций. Жителей...
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