Воскресенье в Минске: митинг в поддержку ОМОНа, акция в Серебрянке (видео)

Источник материала: Onliner Воскресенье в Минске начинается с уже традиционной акции в поддержку силовиков. Тем временем в наш чат-бот присылают видеоролики с других утренних акций. Жителей микрорайонов не пугают сугробы и укрепившийся морозец. Если видите что-то интересное, не забывайте этим делиться.

Митинг в поддержку ОМОНа

Сегодня неравнодушных граждан призвали прийти ранним утром на митинг в поддержку силовиков у станции метро «Уручье». Впервые аналогичные акции должны были пройти в Гродно и Бресте. Пока фотографий у нас не много.







А так прошел митинг в Бресте

Акция в Серебрянке

Этим же ранним утром состоялась встреча жителей микрорайона Серебрянка. Флаги и немного модифицированный лозунг в наличии.

(будет дополнено)