ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воскресенье в Минске: митинг в поддержку ОМОНа, акция в Серебрянке (видео)

10.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Воскресенье в Минске начинается с уже традиционной акции в поддержку силовиков. Тем временем в наш чат-бот присылают видеоролики с других утренних акций. Жителей микрорайонов не пугают сугробы и укрепившийся морозец. Если видите что-то интересное, не забывайте этим делиться.

Митинг в поддержку ОМОНа

Сегодня неравнодушных граждан призвали прийти ранним утром на митинг в поддержку силовиков у станции метро «Уручье». Впервые аналогичные акции должны были пройти в Гродно и Бресте. Пока фотографий у нас не много.

Воскресенье в Минске: митинг в поддержку ОМОНа, акция в Серебрянке (видео)

Воскресенье в Минске: митинг в поддержку ОМОНа, акция в Серебрянке (видео)
А так прошел митинг в Бресте

Акция в Серебрянке

Этим же ранним утром состоялась встреча жителей микрорайона Серебрянка. Флаги и немного модифицированный лозунг в наличии.

(будет дополнено)

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье в Минске начинается с уже традиционной акции в поддержку силовиков. Тем временем в наш чат-бот присылают видеоролики с других утренних акций. Жителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весь Пакистан остался без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by