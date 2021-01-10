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Николай Сванидзе: Лукашенко, как политик, не жилец
Источник материала: Хартия'97
Николай Сванидзе: Лукашенко, как политик, не жилец
Граждане Беларуси сильнее, чем диктатура.
Российский историк и журналист Николай Сванидзе в эфире радиостанции
Сванидзе признал, что в Беларуси — замороженный конфликт между гражданами и Лукашенко.
— Граждане все-таки сильнее, чем этот человек. Поэтому я думаю, что все-таки не граждане, слава Богу, обречены в Беларуси, а Лукашенко. Я это давно говорю и продолжаю это говорить. Он держится до тех пор, пока его поддерживает Кремль. А Кремлю невыгодно его долго поддерживать. Он его будет поддерживать до тех пор, пока не найдет ему замены. Найдет замену — будет поддерживать замену, — отметил журналист.
— Ясно, что Лукашенко, как политик, не жилец. Это очевидно. С него проку как с козла молока. С ним невозможно уже никаких договоров заключать, потому что он же не представляет белорусский народ. Поэтому он фактически морально нелегитимен. Поэтому с него прока никакого нет, — убежден Николай Сванидзе.
По его словам, «конечно, в Кремле ищут» замену Лукашенко.
— Это не значит, что найдут. Не значит, что его выберут белорусы. Но что ищут — несомненно. И должны искать, я бы сказал, как политики должны искать, — считает Сванидзе.
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Граждане Беларуси сильнее, чем диктатура.
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