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Николай Сванидзе: Лукашенко, как политик, не жилец

10.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Николай Сванидзе: Лукашенко, как политик, не жилец

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  • 10.01.2021, 10:56
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Николай Сванидзе: Лукашенко, как политик, не жилец

Граждане Беларуси сильнее, чем диктатура.

Российский историк и журналист Николай Сванидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» порассуждал о ситуации в Беларуси.

Сванидзе признал, что в Беларуси — замороженный конфликт между гражданами и Лукашенко.

— Граждане все-таки сильнее, чем этот человек. Поэтому я думаю, что все-таки не граждане, слава Богу, обречены в Беларуси, а Лукашенко. Я это давно говорю и продолжаю это говорить. Он держится до тех пор, пока его поддерживает Кремль. А Кремлю невыгодно его долго поддерживать. Он его будет поддерживать до тех пор, пока не найдет ему замены. Найдет замену — будет поддерживать замену, — отметил журналист.

— Ясно, что Лукашенко, как политик, не жилец. Это очевидно. С него проку как с козла молока. С ним невозможно уже никаких договоров заключать, потому что он же не представляет белорусский народ. Поэтому он фактически морально нелегитимен. Поэтому с него прока никакого нет, — убежден Николай Сванидзе.

По его словам, «конечно, в Кремле ищут» замену Лукашенко.

— Это не значит, что найдут. Не значит, что его выберут белорусы. Но что ищут — несомненно. И должны искать, я бы сказал, как политики должны искать, — считает Сванидзе.

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Граждане Беларуси сильнее, чем диктатура.
 
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