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Майк Пенс принял решение посетить инаугурацию Байдена

10.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Майк Пенс принял решение посетить инаугурацию Байдена

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  • 10.01.2021, 10:31
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Майк Пенс принял решение посетить инаугурацию Байдена

Действующий президент США от участия в церемонии отказался.

Вице-президент США Майк Пенс принял решение посетить инаугурацию избранного президента демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает NBC.

Джо Байден ранее говорил, что хотел бы, чтобы на его инаугурации был Майк Пенс.

Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается «переходный период» для передачи власти новому американскому лидеру.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что не собирается посещать церемонию инаугурации на что позитивно отреагировал Джо Байден.

«Это хорошая новость, что его не будет. Он превзошел мои худшие ожидания. Он опозорил свой пост и нашу страну. Он не заслуживает быть президентом», — заявил Байден.

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Теги: Новости
 
 
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Действующий президент США от участия в церемонии отказался.
 
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