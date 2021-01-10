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«Верим в победу и идем вперед!»
Источник материала: Хартия'97
«Верим в победу и идем вперед!»
Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.
Ратомские партизаны выражают солидарность пострадавшему врачу скорой помощи из Бреста.
Столичный район Змена передает всем привет: «Пусть сложно - но можно! Верим в победу и идем вперед. Жыве Беларусь!»
Светлогорские партизаны прогулялись с самого утра.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.
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