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Выборы проходят в воскресенье в Казахстане и Кыргызстане

10.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Сразу две крупные электоральные кампании проходят в воскресенье, 10 января, в странах Ближнего зарубежья – Казахстане и Кыргызстане.

Казахстанцы выбирают депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти), а в Кыргызстане сегодня – решающий этап президентской гонки.

Досрочные выборы и референдум в Кыргызстане  

За четыре часа голосования на выборах президента в Кыргызстане явка составила 9,23%, такие данные приводит Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Центризбирком страны. На 09:00 по минскому времени (12:00 – по местному) проголосовали уже более 329 тысяч человек.

© REUTERS / JONATHAN ERNST
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В Кыргызстане сегодня проходят досрочные выборы главы государства, поскольку предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов в октябре прошлого года. В бюллетене – 17 кандидатов, а проголосовать смогут более 3,5 миллиона кыргызстанцев, при этом выборы будут считаться состоявшимися при любых показателях явки избирателей.

Одновременно с выборами главы государства в стране проводится референдум для того, чтобы определить форму правления, вариантов в бланке три: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Для признания плебисцита состоявшимся требуется, чтобы проголосовали минимум 30% избирателей, при этом большинство голосов не должно быть за вариант «против всех».

Парламентские выборы в Казахстане

Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) Казахстана на 12:00 по времени Нур-Султана (09:00 по Минску) составила 28,8%, сообщили в Центризибркоме.

На попадание в парламент претендуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества), демократическая "Ак жол" (Светлый путь), "Народная партия Казахстана", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (Село), политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября называлась "Единство").

Нижняя палата в Казахстане состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам. Для прохождения в мажилис партиям необходимо преодолеть 7-процентный барьер. Голосование завершится в 17:00 по минскому времени.

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Теги: Минск
 
 
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Казахстанцы выбирают депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти), а в Кыргызстане сегодня – решающий этап...
 
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