Головченко: В 2020 году Ббеларусь продала молока на $2 млрд













Роман Головченко уточнил, что в прошлом году страна отгрузила на экспорт 4,4 млн т молочной продукции на $2,2 млрд. При этом отметил, что еще есть узкие места, которые надо дальше «расшивать». В том числе — нехватка средств в некоторых хозяйствах.





Долги мы расчистили. Но пока недостаточный объем инвестиций для того, чтобы эти хозяйства могли самостоятельно крепко стать на ноги», — добавил премьер-министр.





Он также подчеркнул, что в некоторых районах Витебской области складываются неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства «в силу природных обстоятельств».