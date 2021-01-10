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Головченко: В 2020 году Ббеларусь продала молока на $2 млрд
Источник материала: Партизан
Такую цифру премьер-министр озвучил в интервью телеканалу
Роман Головченко уточнил, что в прошлом году страна отгрузила на экспорт 4,4 млн т молочной продукции на $2,2 млрд. При этом отметил, что еще есть узкие места, которые надо дальше «расшивать». В том числе — нехватка средств в некоторых хозяйствах.
Долги мы расчистили. Но пока недостаточный объем инвестиций для того, чтобы эти хозяйства могли самостоятельно крепко стать на ноги», — добавил премьер-министр.
Он также подчеркнул, что в некоторых районах Витебской области складываются неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства «в силу природных обстоятельств».
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Такую цифру премьер-министр озвучил в интервью телеканалу ОНТ, посещая Глубокский молочноконсервный комбинат.
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