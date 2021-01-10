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Twitter и другие платформы начали блокировать сторонников Трампа
Источник материала: Партизан
Крупнейшие соцсети и интернет-платформы 8 и 9 января начали блокировать аккаунты и каналы сторонников действующего президента США Дональда Трампа, а также чаты, в которых они общаются.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировала аккаунт самого Дональда Трампа, объявив, что его твиты нарушили политику сервиса микроблогов, так как содержали подстрекательства к насилию.
В том числе Twitter заблокировала аккаунты бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэлл. Как
Кроме того, 8 января Reddit заблокировал "за подстрекательство к насилию" сообщество r/donaldtrump. Оно насчитывало 52 тысячи участников, часть из которых одобрительно отзывалась о нападении на Капитолий.
Как пишет "Медуза", использование хэштегов, которыми сопровождаются сообщения в поддержку Трампа, ограничили сервисы TikTok и Pinterest. Мессенджер Discord заблокировал сервер The Donald, где общались сторонники Трампа.
Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к насилию 6 января с целью сорвать утверждение победы его оппонента Джо Байдена на выборах. После блокировки аккаунта Трампа Twitter заявила, что поводом стали два твита: в одном из них Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации Джо Байдена, в другом говорится о "гигантском голосе" избирателей действующего президента, который не должен остаться неуслышанным.
В компании сочли, что "в контексте последних событий" эти записи могли быть использованы для разжигания насилия, например, они могли привести к попытке сорвать инаугурацию Байдена (якобы церемония 20 января может стать для сторонников Трампа "безопасной мишенью", раз его на нем не будет).
После блокировки личного аккаунта @theRealDonaldTrump президент воспользовался официальным аккаунтом главы Белого дома @potus, чтобы обвинить руководство микроблога в ограничении свободы слова. Эти записи вскоре были удалены.
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Крупнейшие соцсети и интернет-платформы 8 и 9 января начали блокировать аккаунты и каналы сторонников действующего президента США Дональда Трампа, а также чаты, в...
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