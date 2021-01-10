Twitter и другие платформы начали блокировать сторонников Трампа

Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировала аккаунт самого Дональда Трампа, объявив, что его твиты нарушили политику сервиса микроблогов, так как содержали подстрекательства к насилию.





сообщает NBC News, аккаунт Флинна был заблокирован в связи с тем, что отставной генерал поддерживает движение QAnon (многие сторонники этого движения участвовали в штурме Капитолия 6 января). В том числе Twitter заблокировала аккаунты бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэлл. КакNBC News, аккаунт Флинна был заблокирован в связи с тем, что отставной генерал поддерживает движение QAnon (многие сторонники этого движения участвовали в штурме Капитолия 6 января).





Кроме того, 8 января Reddit заблокировал "за подстрекательство к насилию" сообщество r/donaldtrump. Оно насчитывало 52 тысячи участников, часть из которых одобрительно отзывалась о нападении на Капитолий.





Как пишет "Медуза", использование хэштегов, которыми сопровождаются сообщения в поддержку Трампа, ограничили сервисы TikTok и Pinterest. Мессенджер Discord заблокировал сервер The Donald, где общались сторонники Трампа.









Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к насилию 6 января с целью сорвать утверждение победы его оппонента Джо Байдена на выборах. После блокировки аккаунта Трампа Twitter заявила, что поводом стали два твита: в одном из них Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации Джо Байдена, в другом говорится о "гигантском голосе" избирателей действующего президента, который не должен остаться неуслышанным.





В компании сочли, что "в контексте последних событий" эти записи могли быть использованы для разжигания насилия, например, они могли привести к попытке сорвать инаугурацию Байдена (якобы церемония 20 января может стать для сторонников Трампа "безопасной мишенью", раз его на нем не будет).





После блокировки личного аккаунта @theRealDonaldTrump президент воспользовался официальным аккаунтом главы Белого дома @potus, чтобы обвинить руководство микроблога в ограничении свободы слова. Эти записи вскоре были удалены.