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До 2025 года в Беларуси планируется построить 617,9 км газопроводов и реконструировать 88,7 км

10.01.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство энергетики утвердило Программу комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021—2025 годы.

До 2025 года в Беларуси планируется построить 617,9 км газопроводов и реконструировать 88,7 км

Программа предусматривает завершение строительства кольцевого газопровода высокого давления 1-ой категории от газораспределительной станции (ГРС) «Восточная» до ГРС «Северная». Тем самым будет обеспечено «надежное газоснабжение существующих и перспективных потребителей г. Минска и Минского района», отмечает сайт Минэнерго.

Планируется реализовать проекты по строительству закольцовки системы газоснабжения Полоцка и Новополоцка, газопровода природного газа для энергоснабжения одного из участков свободной экономической зоны «Минск», а также по переводу жилого фонда с потребления сжиженного газа на природный в агрогородках Махово, Катка, Хотляны, Долгиново, Долгое, Дуброво и других населенных пунктах.

Программой предусмотрены строительство 617,9 км газопроводов и реконструкция 88,7 км.

Одним из приоритетов станет автоматизация управления объектами газораспределительной системы в рамках развития концепции «умных» городов. Особое внимание будет уделено цифровизации отрасли, подчеркивается в сообщении Минэнерго.

«Реализация программы позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность газоснабжения на основе комплексной модернизации и развития газораспределительной системы, применения современных инновационных технологий в управлении производственными процессами и повышения эффективности деятельности производств газовой сферы», — отмечают в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство энергетики утвердило Программу комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021—2025 годы.
 
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