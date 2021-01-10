Воскресные протесты и акции солидарности в Минске и не только: «Наша возьме» (онлайн)

Источник материала: Салiдарнасць

Гражданские активности 10 января – в обзоре «Салiдарнасцi».





Светлана Тихановская сделала заявление относительно предстоящего Чемпионата мира по хоккею: «Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом».

По сведениям политика, в поддержку переноса или бойкота уже выступили в том числе премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие.

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В воскресенье в Минске и другие городах и местечках Беларуси проходят акции солидарности и дворовые протесты. В Уручье и Серебрянке, Копище, Хатежино, Новогрудке, Могилеве…

Копище, Минский район. Фото Наша Нiва





Воскресное утро в Уручье