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Шпиц на столе, Эйсмонт с блинчиками и «скромный» Николай Лукашенко. Героиня расследования Навального публикует фото, сделанные в гостях у белорусского правителя
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российская телеведущая Наиля Аскер-заде, побывавшая в гостях у Александра Лукашенко для интервью, публикует фотофакты визита.
Снимки, где пресс-секретарь белорусского правителя Наталья Эйсмонт угощает блинами
«Эксклюзивное интервью» с Александром Лукашенко будет показано по телеканалу «Россия 1» в воскресенье вечером. А пока подписчики Наили Аскер-заде
А в Инстаграме российского журнала для толстосумов «Татлер» и вовсе – аншлаг по этому поводу. Причем, многие критикуют издание за данную публикацию. Предлагаем избранное.
«Это последний пост, который я здесь прочитала».
«Мы лучше про нее еще раз посмотрим выпуск у Навального».
«Продолжайте лучше вести блог о красоте, моде, сплетнях...»
«Реклама интервью с человеком, который избивает свой народ».
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Шпиц на столе, Эйсмонт с блинчиками и «скромный» Николай Лукашенко. Героиня расследования Навального публикует фото, сделанные в гостях у белорусского правителя
Российская телеведущая Наиля Аскер-заде, побывавшая в гостях у Александра Лукашенко для интервью, публикует фотофакты визита.
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