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Под Брянском микроавтобус с белорусами вылетел в кювет — семеро пострадавших
Источник материала: Партизан
Семь человек госпитализировали после съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси, сообщили
Всего в момент ДТП в машине находились 16 человек, все граждане Беларуси. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения, водитель не пострадал. ДТП произошло на 43-м км трассы «Брянск — Новозыбков».
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Семь человек госпитализировали после съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси, сообщили ТАСС в субботу, 9 января, в Выгоничской центральной районной больнице...
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