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Жуковский о разговорах вокруг БАТЭ: «Ощущается такое, что клуб занял 12-е место и не знает, что делать»

10.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский на сегодняшней специальной пресс-конференции по поводу своего назначения поделился мнением по поводу негатива вокруг клуба.





– С каким настроением входите в новый сезон и приступаете к работе с новым клубом?

– Фантастическим просто. У меня есть большое желание работать. В принципе позитивное настроение. Понятно, что над клубом немножко есть туча такая. Это ощущается. Это ощущается в прессе, это ощущается в разговорах возле клуба. Но я бы очень хотел эти тучи развести. Я попытаюсь сделать все, чтобы было солнце, чтобы у нас был позитив. Потому что какие бы мы задачи не ставили, то я вас уверяю, что если будет такой пессимизм, который присутствует над клубом, то мы ничего не добьемся.

Считаю, что БАТЭ – флагман белорусского футбола. 15 чемпионств, группа Лиги чемпионов, победы над «Баварией» и сейчас такое настроение как будто команда заняла где-то 12-е место и не знает, что делать. Вокруг ощущается такое. Я хочу, чтобы все понимали, что мы должны только… Самая наша главная задача – перевернуть страницу этого негатива и двигаться сегодняшним днем.

Очень много качественных футболистов, тренерский штаб и руководители у нас есть. Все в порядке. У меня в этом есть позитив. Я понимаю, что есть трудности. Ни у одного тренера БАТЭ еще не было такого, чтобы он проходил без трудностей. Я к этому готов. Но я понимаю, что это марафон. Футбол – это марафон. Такой жизненный путь. И это тоже касается условно завтрашнего БАТЭ. Трудности будут. Но я с большим позитивом. Мне очень интересна эта работа. Можно сказать, что я 20 лет этого ждал, – сказал Жуковский в эфире БАТЭ TV.
 
 
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Новый главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский на сегодняшней специальной пресс-конференции по поводу своего назначения поделился мнением по поводу негатива вокруг...
 
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