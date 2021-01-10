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300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим»

10.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.

Минчане устроили массовый танцевальный флешмоб «Иерусалим».

Около 300 человек из 45 районов столицы танцевали на снегу в бело-красно-белых костюмах с флагами районов, лентами и зонтиками.

Многие из них уже принимали участие во флешмобе «Иерусалим», а вчера они решили записать белорусам видео-подарок и станцевали все вместе. Скоро можно будет увидеть результат.
 
 
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Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.
 
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