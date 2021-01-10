300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим»

Минчане устроили массовый танцевальный флешмоб «Иерусалим».





Около 300 человек из 45 районов столицы танцевали на снегу в бело-красно-белых костюмах с флагами районов, лентами и зонтиками.





Многие из них уже принимали участие во флешмобе «Иерусалим», а вчера они решили записать белорусам видео-подарок и станцевали все вместе. Скоро можно будет увидеть результат.