Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 15 градусов мороза. Погода на неделю с 11 по 17 января. Подробный прогноз В понедельник облачно с прояснениями, но без существенных осадков.

В понедельник облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. В ночные часы от -2°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку, а при прояснениях до -15°C. Днем прогнозируется -1…-8°C.Во вторник и в среду в большинстве районов пройдет снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер южной четверти умеренный. Ночью прогнозируется до -10°C, в дневные часы -1…-7°C.В четверг и в пятницу будет облачно. Пройдет снег различной интенсивности. Слабый гололёд. На дорогах гололедица. Непродолжительные туманы. Ночью от -5°C по западу до -13°C по востоку, при прояснениях до -13°C. Днем столбики термометров покажут -2…-7°C.