ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Зачынім так, что никто нос не высунет»: Лукашенко высказался о комендантском часе

10.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Зачынім так, что никто нос не высунет»: Лукашенко высказался о комендантском часе
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет вводиться комендантский час, однако при необходимости это могут сделать за сутки.

Соответствующий фрагмент выступления политика был показан на телеканале СТВ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только ни пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим, — сказал Лукашенко.

По его словам, многие предлагали ввести в Беларуси карантин и комендантский час, в том числе Запад и ВОЗ.

— Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать, — отметил он.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие предлагали ввести в Беларуси карантин и комендантский час, в том числе Запад и ВОЗ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда президент не готов стрелять в народ: В Кыргызстане проходят новые президентские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by