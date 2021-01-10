Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Зачынім так, что никто нос не высунет»: Лукашенко высказался о комендантском часе Многие предлагали ввести в Беларуси карантин и комендантский час, в том числе Запад и ВОЗ.

Соответствующий фрагмент выступления политика был показан на телеканале, сообщает корреспондент агентства— Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только ни пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим, — сказалПо его словам, многие предлагали ввести в Беларуси карантин и комендантский час, в том числе Запад и ВОЗ.— Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать, — отметил он.