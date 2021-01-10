Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

«Свабода»

«Она передержана за аналогичное правонарушение», – сообщил родственникам дежурный в ИВС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельскую учительницу, задержанную за хоровод в лесу, не выпустили из тюрьмы Вечером 6 января 57-летнюю учительницу задержали по неизвестной до сих пор причине.

Вечером 6 января 57-летнюю учительницу задержали по неизвестной до сих пор причине. «Возможно, она участвовала в новогоднем хороводе в лесу, участников которого сейчас ловит по Гомелю милиция. Других причин мы не видим», – говорили друзья учительницы.25 декабря жители Гомеля устроили в лесу новогодний пикник. Они убрали елочку, зажгли костер, жарили сало и водили хоровод. На елочке были листы с надписями «Пацук, уцякай!» и «Новы год без пацука». Некоторые из участников держали бело-красно-белые флаги.5 января милиция задержала одну из участниц хоровода, затем – еще одну, 59-летнюю Аллу. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так милиция и суд расценили хоровод в лесу вокруг елки.