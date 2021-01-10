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Гомельскую учительницу, задержанную за хоровод в лесу, не выпустили из тюрьмы

10.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гомельскую учительницу, задержанную за хоровод в лесу, не выпустили из тюрьмы
Фото: svaboda.org
Вечером 9 января закончился срок 72-часового задержания гомельской учительницы. Ее схватила милиция вечером 6 января, когда жительница Гомеля шла в церковь на Рождество. Но из изолятора временного содержания учительница не вышла, пишет «Свабода».

«Она передержана за аналогичное правонарушение», – сообщил родственникам дежурный в ИВС.


Вечером 6 января 57-летнюю учительницу задержали по неизвестной до сих пор причине. «Возможно, она участвовала в новогоднем хороводе в лесу, участников которого сейчас ловит по Гомелю милиция. Других причин мы не видим», – говорили друзья учительницы.

25 декабря жители Гомеля устроили в лесу новогодний пикник. Они убрали елочку, зажгли костер, жарили сало и водили хоровод. На елочке были листы с надписями «Пацук, уцякай!» и «Новы год без пацука». Некоторые из участников держали бело-красно-белые флаги.

5 января милиция задержала одну из участниц хоровода, затем – еще одну, 59-летнюю Аллу. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так милиция и суд расценили хоровод в лесу вокруг елки.


 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 6 января 57-летнюю учительницу задержали по неизвестной до сих пор причине.
 
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