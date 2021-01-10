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2700 участников Всебелорусского собрания будут снесены в санкционные списки

10.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

2700 участников Всебелорусского собрания будут снесены в санкционные списки
Павел Латушко. Фото: nn.by
Об этом заявил глава Национального антикризисного управления Павел Латушко в своем телеграмм-канале.

Он анонсировал, что список всех 2700 делегатов будет опубликован в интернете. Они будут добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки.

Павла Латушко предупреждает: действия делегатов нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях — и подпадают под состав статей 190 и 424 Уголовного кодекса (наказание от 2 до 10 лет лишения свободы).

А если, мол, собрание с участием делегатов приведет к конституционному перевороту, добавится еще статья 357 Уголовного кодекса (захват власти). Здесь наказание от 10 до 15 лет.

Латушко призывает делегатов заявлять об отказе участвовать в собрании. Тогда, говорит он, они не попадут под санкции.
 
 
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