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Павел Латушко. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2700 участников Всебелорусского собрания будут снесены в санкционные списки О поездках в Европу их придется забыть.

Он анонсировал, что список всех 2700 делегатов будет опубликован в интернете. Они будут добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки.предупреждает: действия делегатов нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях — и подпадают под состав статей 190 и 424 Уголовного кодекса (наказание от 2 до 10 лет лишения свободы).А если, мол, собрание с участием делегатов приведет к конституционному перевороту, добавится еще статья 357 Уголовного кодекса (захват власти). Здесь наказание от 10 до 15 лет.Латушко призывает делегатов заявлять об отказе участвовать в собрании. Тогда, говорит он, они не попадут под санкции.