Источник материала: UDF



Светлана Скараженок

Светлана справа

Фото Виктора Толочко, «Спутник»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский ОМОН понес серьезную утрату Умерла самая публичная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок.

Несколько дней назад Светлана умерла. Обстоятельства смерти неизвестны.Руководство МВД и руководство минского ОМОНа выразили соболезнования ее родным через страницы ведомственной газеты «На страже».Светлане Скараженок (в ее научных работах употреблялась форма «Скаражонок») было 29 лет, она родом из Несвижа. Отец-пограничник в советские времена служил в Афганистане и Туркменистане, мать — культработник. Светлана была единственным ребенком в семье.Окончила факультет философии и социальных наук БГУ, а после прошла подготовку в учебном центре МВД и в 2014 году стала служить в ОМОНе.Женский взвод в минском ОМОНе был создан еще в 2009 году. Женщины-омоновцы проводят досмотры в судах, на концертах, спортивных турнирах, а также патрулируют улицы.В предыдущих интервью Светлана Скараженок рассказывала, что ее молодой человек также служит в ОМОНе: «У нас с Максимом кроме службы много общего, я бы вряд ли смогла встречаться с человеком с гражданки. Когда у нас совпадают выходные, отправляемся на велопрогулки в парк, ходим в кино, театры».Вопрос, имеет ли смерть Светланы Скараженок криминальный характер, официальный представитель ГУВД Миноблисполкома оставила без комментариев.