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Минский ОМОН понес серьезную утрату

10.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минский ОМОН понес серьезную утрату
Светлана Скараженок
Светлана Скараженок — самая публичная сотрудница женского взвода минского ОМОНа. О ее карьерном пути много раз рассказывали государственные СМИ — из семьи отца-афганца, выучилась на пиарщика, но пошла служить.

Несколько дней назад Светлана умерла. Обстоятельства смерти неизвестны.

Руководство МВД и руководство минского ОМОНа выразили соболезнования ее родным через страницы ведомственной газеты «На страже».

Светлане Скараженок (в ее научных работах употреблялась форма «Скаражонок») было 29 лет, она родом из Несвижа. Отец-пограничник в советские времена служил в Афганистане и Туркменистане, мать — культработник. Светлана была единственным ребенком в семье.

Окончила факультет философии и социальных наук БГУ, а после прошла подготовку в учебном центре МВД и в 2014 году стала служить в ОМОНе.

Минский ОМОН понес серьезную утрату

Женский взвод в минском ОМОНе был создан еще в 2009 году. Женщины-омоновцы проводят досмотры в судах, на концертах, спортивных турнирах, а также патрулируют улицы.

Минский ОМОН понес серьезную утрату

Светлана справа

В предыдущих интервью Светлана Скараженок рассказывала, что ее молодой человек также служит в ОМОНе: «У нас с Максимом кроме службы много общего, я бы вряд ли смогла встречаться с человеком с гражданки. Когда у нас совпадают выходные, отправляемся на велопрогулки в парк, ходим в кино, театры».

Вопрос, имеет ли смерть Светланы Скараженок криминальный характер, официальный представитель ГУВД Миноблисполкома оставила без комментариев.

Минский ОМОН понес серьезную утрату

Фото Виктора Толочко, «Спутник»
 
 
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Умерла самая публичная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок.
 
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