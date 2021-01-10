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«Крутила в руках бело-красно-белый зонт». Пенсионерку задержали по пути из костела и дали штраф
Источник материала: UDFМинская пенсионерка после службы в костеле шла с красно-белым зонтиком с надписью Polska и попала сначала в РУВД, потом на Окрестина, а потом в суд. Женщина рассказала свою историю
Мария Ревуцкая с тем самым зонтом, привезенным из Польши. Фото: читатель TUT.BY
65-летнюю пенсионерку Марию Ревуцкую судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за несанкционированный пикет, однако женщина своей вины не признала и рассказала редакции свою версию событий.
Эта история произошла в прошлое воскресенье (3 января) после службы Тадеуша Кондрусевича в Кафедральном соборе на площади Свободы. В тот день бывшего главу Католической церкви в Беларуси поздравляли с 75-летием, а также стало известно, что папа римский принял отставку митрополита. Мария Ревуцкая была на этой службе: она человек воцерковленный, уже несколько лет помогает в Красном костеле и поет в хоре «Полонез».
— В тот день служба продолжалась дольше обычного, мы пели митрополиту Sto lat! (традиционная песня на польском, поздравление с днем рождения. — Прим. TUT.BY), закончилась ближе к часу дня. Я пошла к метро «Немига» — сколько там от Кафедрального идти! — рассказывает Мария Ревуцкая.
В руках у пенсионерки был красно-белый зонт с надписью Polska. Мария Ревуцкая говорит, что зонтику больше 20 лет, он куплен в Польше.
Женщина говорит, что уже спускалась в подземный переход, когда ее задержали шестеро силовиков.
— Подскочили шесть молодцов в черном и сказали: «Пройдемте!». Схватили меня за руки. Не могу сказать, что схватили сильно — я особо не сопротивлялась. В суде потом заявили, что я кричала «Жыве Беларусь» и проводила пикет. Я объяснила: во-первых, лозунг «Жыве Беларусь» я не считаю каким-то плохим по смыслу. Во-вторых, я еще в своем уме и ничего одна на пустой дороге не кричала и кричать не буду. В-третьих, если бы я и кричала, то это было бы: «Bóg, Honor, Ojczyzna!» («Бог, честь, отечество!» — патриотический девиз). Я полька по национальности.
С Немиги черный микроавтобус привез ее в РУВД. Там у минчанки изъяли личные вещи — обручальное кольцо, серебряную цепочку и медальон с изображением Божьей Матери, а еще — зонтик. Потом отправили в узкую комнату без окон, с одной скамейкой, где пенсионерка просидела до глубокой ночи.
4 января пенсионерку судили по скайпу. Судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк посчитал прогулку с зонтиком несанкционированным пикетом. Ее отпустили, но назначили штраф — 30 базовых величин (870 рублей).
Виновной Мария Ревуцкая себя не признала, но пока не решила, будет ли опротестовывать решение суда.
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Зонтику больше 20 лет, он куплен в Польше.
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