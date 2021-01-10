ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Крутила в руках бело-красно-белый зонт». Пенсионерку задержали по пути из костела и дали штраф

10.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Минская пенсионерка после службы в костеле шла с красно-белым зонтиком с надписью Polska и попала сначала в РУВД, потом на Окрестина, а потом в суд. Женщина рассказала свою историю TUT.BY.

«Крутила в руках бело-красно-белый зонт». Пенсионерку задержали по пути из костела и дали штраф

Мария Ревуцкая с тем самым зонтом, привезенным из Польши. Фото: читатель TUT.BY

65-летнюю пенсионерку Марию Ревуцкую судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за несанкционированный пикет, однако женщина своей вины не признала и рассказала редакции свою версию событий.

Эта история произошла в прошлое воскресенье (3 января) после службы Тадеуша Кондрусевича в Кафедральном соборе на площади Свободы. В тот день бывшего главу Католической церкви в Беларуси поздравляли с 75-летием, а также стало известно, что папа римский принял отставку митрополита. Мария Ревуцкая была на этой службе: она человек воцерковленный, уже несколько лет помогает в Красном костеле и поет в хоре «Полонез».

— В тот день служба продолжалась дольше обычного, мы пели митрополиту Sto lat! (традиционная песня на польском, поздравление с днем рождения. — Прим. TUT.BY), закончилась ближе к часу дня. Я пошла к метро «Немига» — сколько там от Кафедрального идти! — рассказывает Мария Ревуцкая.

В руках у пенсионерки был красно-белый зонт с надписью Polska. Мария Ревуцкая говорит, что зонтику больше 20 лет, он куплен в Польше.

Женщина говорит, что уже спускалась в подземный переход, когда ее задержали шестеро силовиков.

— Подскочили шесть молодцов в черном и сказали: «Пройдемте!». Схватили меня за руки. Не могу сказать, что схватили сильно — я особо не сопротивлялась. В суде потом заявили, что я кричала «Жыве Беларусь» и проводила пикет. Я объяснила: во-первых, лозунг «Жыве Беларусь» я не считаю каким-то плохим по смыслу. Во-вторых, я еще в своем уме и ничего одна на пустой дороге не кричала и кричать не буду. В-третьих, если бы я и кричала, то это было бы: «Bóg, Honor, Ojczyzna!» («Бог, честь, отечество!» — патриотический девиз). Я полька по национальности.

С Немиги черный микроавтобус привез ее в РУВД. Там у минчанки изъяли личные вещи — обручальное кольцо, серебряную цепочку и медальон с изображением Божьей Матери, а еще — зонтик. Потом отправили в узкую комнату без окон, с одной скамейкой, где пенсионерка просидела до глубокой ночи.

4 января пенсионерку судили по скайпу. Судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк посчитал прогулку с зонтиком несанкционированным пикетом. Ее отпустили, но назначили штраф — 30 базовых величин (870 рублей).

Виновной Мария Ревуцкая себя не признала, но пока не решила, будет ли опротестовывать решение суда.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы не спыняюцца. Што адбываецца ў краіне 10 студзеня. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by