Источник материала: Хартия'97

Названы новые индикаторы вмешательства РФ в штурм Капитолия в США 10.01.2021, 12:15

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Эксперты проанализировали реакцию российской пропаганды на события в Вашингтоне.

Опубликованные в сети видеоматериалы и системная работа российских пропагандистов вокруг штурма Капитолия в Вашингтоне являются индикаторами, подтверждающими вмешательство РФ в события в США.

Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Россияне всегда пытались вмешаться в протесты на территории иностранных государств. Достаточно вспомнить и попытку мятежа в Черногории, и участие российских штурмовиков в Каталонии, и «желтые жилеты» во Франции, и участие российских боевиков на Донбассе, поэтому я убежден, что такая же тактика и вмешательство российских силовиков апробированы сегодня и в США», – заявил аналитик.

«Сегодня мы имеем видео, которые подтверждают участие россиян в событиях в Капитолии, три различных эпизода и это лишь те, которые были задокументированы. Их совокупность является индикатором участия РФ. Кроме того, стоит обратить внимание на то, как Telegram-каналы, связанные с российской военной разведкой, освещали события в Капитолии. Во-первых, они вскрыли всю сеть каналов, аффилированных с военной разведкой, и мы даже увидели ряд каналов, которые ранее не попадали в наше поле зрения. Во-вторых, контент подавался в рамках стратегических российских нарративов, с визуализациями в виде флага СССР над Капитолием, а в распространении нарративов отработали субъекты, связанные с ГРУ РФ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России – ред.) по типу Саши Коца», – подытожил Анатолий Баронин.

В среду, 6 января, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства. Согласно последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 протестовавших были задержаны.

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