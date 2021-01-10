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«В год быка — без крысы!»
Источник материала: Хартия'97
«В год быка — без крысы!»
Минские Шарики прогулялись по району.
Сегодня — 155-й день непрерывных протестов. Жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.
Минские Шарики прогулялись по району, сообщает телеграм-канал
«В год быка — без крысы!», — скандировали жители района.
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Минские Шарики прогулялись по району.
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