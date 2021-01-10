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Обнаружено место крушения пассажирского самолета в Индонезии

10.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обнаружено место крушения пассажирского самолета в Индонезии

  • 10.01.2021, 11:57
Обнаружено место крушения пассажирского самолета в Индонезии
Иллюстрационное фото

На месте падения Boeing найдены обломки и части тел.

Спасатели в районе места крушения пассажирского самолета Boeing 737-524 в Яванском море обнаружили металлические обломки, части человеческих тел и одежду. Об этом сообщает Associated Press (перевод — РБК).

Как заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито, эти находки были обнаружены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — сказал главный маршал индонезийской авиации Хади Тьяджанто. По его словам, авиация получила отчеты от группы водолазов, в которых утверждалось, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что на поиски рухнувшего самолета после определения места его крушения направлены все силы.

Представитель Военно-морских сил Индонезии сообщил, что спасатели обнаружили обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании, которой принадлежал лайнер, электропроводку и шасси. Он уточнил, что в ближайшее время все это будет доставлено на берег.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале накануне, 9 января. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта. Самолет после взлета успел подняться на высоту более 3 км, однако затем менее чем за минуту опустился практически до уровня моря и исчез с экранов радаров, сообщил портал Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.

По данным министра транспорта Индонезии, на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, все находящиеся в самолете погибли.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, на борту самолета россиян не было. Посольство ссылается на данные Национального агентства по поиску и спасению Индонезии.

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На месте падения Boeing найдены обломки и части тел.
 
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