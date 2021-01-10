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Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн)

10.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн)

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  • 10.01.2021, 11:42
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Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн)

Сегодня — 155-й день непрерывных протестов.

Жители Минска и других городов Беларуси выходят сегодня на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 155-го дня непрерывных протестов.

12:18 Жители района Камвольного комбината в Минске вышли на традиционный воскресный марш.

12:16 ЖК «Магистр» передал партизанский привет всем свободным белорусам!


12:03 Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага.

11:50 «В год быка без пацука». Минские Шарики прогулялись по району.

11:49 Вольное Копище передает утренний привет: «Нас не спынiць! Наша возьме!».

11:48 Жители Новогрудка скандируют: «Мы вместе! Мы победим! Чудо будет!».

11:47 Ангарская тоже вышла на воскресную прогулку.

11:46 Участников марша в Зеленом Лугу поддержал сам Кастусь Калиновский!

11:40 Могилев вышел на акцию солидарности и протеста. Протестующие скандировали «Жыве Беларусь!» и пели «Разбуры турмы муры».

11:32 Жители Уручье массово вышли с бело-красно-белыми флагами на балконы дома.

11:04 Зеленый Луг вышел на громкий воскресный марш. Люди идут, чеканя лозунги.

10:39 Хатежино марширует с самого утра! Воскресные акции протеста охватывают Минский район.

10:27 Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.

10:06 Минская Серебрянка с самого утра вышла на протест. Воскресенье в столице начинается бодро.

08:10 300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим». Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сегодня — 155-й день непрерывных протестов.
 
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