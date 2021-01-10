Источник материала: Хартия'97

Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн) 1 10.01.2021, 11:42

4,276

Сегодня — 155-й день непрерывных протестов.

Жители Минска и других городов Беларуси выходят сегодня на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 155-го дня непрерывных протестов.

12:18 Жители района Камвольного комбината в Минске вышли на традиционный воскресный марш.

Минск, район Камвольного комбината. Местные жители вышли на традиционный воскресный марш. pic.twitter.com/JAlKhRXwRT — charter97.org (@charter_97) January 10, 2021

12:16 ЖК «Магистр» передал партизанский привет всем свободным белорусам!





12:03 Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага.

Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага. pic.twitter.com/lt5kbIGB9q — charter97.org (@charter_97) January 10, 2021

11:50 «В год быка без пацука». Минские Шарики прогулялись по району.

11:49 Вольное Копище передает утренний привет: «Нас не спынiць! Наша возьме!».

11:48 Жители Новогрудка скандируют: «Мы вместе! Мы победим! Чудо будет!».

11:47 Ангарская тоже вышла на воскресную прогулку.

11:46 Участников марша в Зеленом Лугу поддержал сам Кастусь Калиновский!

11:40 Могилев вышел на акцию солидарности и протеста. Протестующие скандировали «Жыве Беларусь!» и пели «Разбуры турмы муры».

11:32 Жители Уручье массово вышли с бело-красно-белыми флагами на балконы дома.

11:04 Зеленый Луг вышел на громкий воскресный марш. Люди идут, чеканя лозунги.

10:39 Хатежино марширует с самого утра! Воскресные акции протеста охватывают Минский район.

10:27 Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.

10:06 Минская Серебрянка с самого утра вышла на протест. Воскресенье в столице начинается бодро.

08:10 300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим». Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .