Испанцы радуются снегу, многие видят его впервые в жизни – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотни мадридцев прибыли на санях и лыжах в самые знаменитые места города, чтобы насладиться снегом и заняться зимними видами спорта после того, как в субботу шторм "Филомена" принес один из самых сильных снегопадов в Мадриде за последние десятилетия.

Жители Мадрида собрались на площади Сибелес, Пуэрта-де-Алькала, Пласа Майор и Пуэрта-дель-Соль, чтобы сфотографироваться и насладиться необычными, но красивыми зимними пейзажами.

Другие предпочли надеть лыжи и спуститься по Гран-Виа, превратившейся в импровизированный лыжный склон.

"Я знаю, что сейчас тяжелые времена, но такие дни делают наши души счастливыми, мы гуляли, теперь мы танцуем, мы сделали так много вещей, мы пытаемся извлечь максимум из этих дней", – сказала Даниэлла, жительница Мадрида.

Мария, еще одна жительница испанской столицы, сказала: "Мы впервые видим снег, и мы наслаждаемся им, мы вышли из дома, и мы с ума сошли от всего этого, это так красиво, так захватывающе".

Местные власти выпустили предупреждения, призывающие людей оставаться дома, поскольку, как сообщается, четыре человека погибли и тысячи были спасены после того, как застряли на кольцевых дорогах вокруг города в течение ночи. Несколько поездов и рейсов были остановлены по всей стране из-за шторма, а школы и университеты в Мадриде, как сообщается, будут закрыты в понедельник и вторник в качестве превентивной меры.