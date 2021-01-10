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Президент Казахстана пообещал не принимать репрессивных мер против протестующих

10.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. Об этом сообщает ТАСС.



По словам казахстанского лидера, полиция будет действовать в строгом соответствии с законом.

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», — сказал Токаев.

10 января в Казахстане проходят очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых участвуют пять партий. Для прохождения в парламент требуется преодолеть семипроцентный барьер. Для формирования состава Мажилиса необходимо избрание не менее двух партий.
 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут...
 
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