Ни стыда, ни совести: В Кричеве наградили лучших участников избирательных комиссий













В Кричевском районе подвели итоги работы избирательных комиссий. Газета «Кричевская жизнь» пишет, что в местном райисполкоме были награждены лучшие участковые комиссии в лице председателей, секретарей и членов комиссий Благодарственными письмами от имени Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко за активное участие и проведение избирательной кампании.





«На торжественном награждении лучших присутствовали председатель райисполкома Андрей Седуков, председатель районного Совета депутатов, районной организации ОО „Белая Русь“ Ирина Прудникова, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома Елена Стасенкова.





А. Седуков поблагодарил членов избирательных комиссий за их профессионализм и выдержку, выразил признательность от председателя Могилевского областного исполнительного комитета за слаженную работу во время избирательной кампании, а также поздравил с Новым годом и Рождеством», проинформировала газета.





Напомним, что на протяжении нескольких дней в августе, в Кричеве проходили акции в поддержку перемен и за честные выборы президента Беларуси. На акции в городе собиралось более тысячи человек.





Накануне президентских выборов Кричев прославился на всю страну после того, как назначенный в июне 2020 года председатель Кричевского райисполкома Андрей Седуков заверил Леонида Зайца, что «протестных настроений в районе нет». Председатель Могилевского облисполкома, в свою очередь, на встрече с руководством избирательных комиссий поручил им: «Мы должны эту кампанию завершить выбором Александра Лукашенко».













После того, как информация о нашумевшем совещании стала известна общественности, жители Кричева направили в прокуратуру заявление с требованием разобраться в ситуации с совещанием в райисполкоме, главным вопросом на котором было проведение выборов президента. Заявители посчитали, что поставленная задача избрать Лукашенко, которую потребовали от местной вертикали представители облисполкома, является фактом создания преступной группировки, которая будет заниматься фальсификациями.





Отметим также, что независимые наблюдатели отмечали множество нарушений во вре голосования (особенно досрочного) на избирательных участках в Кричевском районе. Сама процедура голосования и подсчета голосов была абсолютно непрозрачной.





После «выборов» многим жителям Кричева, которые высказывали свое несогласие с особенностями их проведения в районе, и участвовали в мирных акциях протеста, были вынесены прокурорские предупреждения.