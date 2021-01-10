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Сергей Ковальчук продолжит тренировать брестское "Динамо"

10.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает корреспондент pressball.by Николай Иванов в своем телеграме, главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук продолжит руководить командой в новом сезоне.



Ранее председатель клуба Александр Коледа сказал, что из предыдущего состава команды не останется никого. Многие футболисты уже покинули клуб.

В чемпионате-2020 "Динамо" под руководством Ковальчука заняло 4-е место, в 2019 году выиграло золотые медали.
 
 
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Как сообщает корреспондент pressball.by Николай Иванов в своем телеграме, главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук продолжит руководить командой в новом...
 
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