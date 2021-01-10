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Когда президент не готов стрелять в народ: В Кыргызстане проходят новые президентские выборы

10.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления проходят в Кыргызстане, передает ТАСС




“Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум — при активности граждан свыше 30 процентов”, — заявила член ЦИК Гульнар Джурабаева. По ее словам, победу в первом туре может одержать кандидат, за которого проголосуют более половины пришедших на участки избирателей. Второй тур будет назначен в случае, если ни один из претендентов не наберет больше 50 процентов голосов.

“На подведение итогов выборов отводится 20 дней, но в случае с досрочными, срок сокращается на четверть, то есть у Центризбиркома на это будет 15 дней. Итоги референдума необходимо подвести в течение 35 дней”, — пояснила член ЦИК.

Что касается плебисцита, то в бюллетени внесены три пункта: “за президентскую” форму правления, “за парламентскую” и “против всех”. В настоящее время в Кыргызстане существует президентско-парламентская форма.

Согласно проводимым на различных платформах онлайн-голосованиям и мнению киргизских политологов, фаворитом считается бывший премьер и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, который для участия в предвыборной гонке в соответствии с законодательством вынужден был уйти с должности. Эксперты предполагают, что он может победить уже в первом туре.

Реальную конкуренцию ему могут составить всего несколько кандидатов, в том числе обладающий большим опытом участия в президентских выборах лидер партии “Бутун Кыргызстан” (“Единый Кыргызстан”) Адахан Мадумаров, руководитель партии “Кыргызстан” Канат Исаев, экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Абдил Сегизбаев.

Напомним, что президентские выборы в Кыргызстане проходили в октябре и закончились массовыми выступлениями протеста. Но там власть не решилась стрелять в народ и решила провести новые выборы. 
 
 
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Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления проходят в Кыргызстане, передает ТАСС
 
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