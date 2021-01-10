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Учителям снова пообещали поднять зарплату. Который раз и который год?

10.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

То, как обещают поднять зарплаты бюджетникам, можно слушать бесконечно. В прямом смысле.



 Ещё в апреле 2014 года Александр Лукашенко говорил, что “соотношение зарплаты бюджетников и средней по стране далеко от оптимального — чуть более 70%”. “Это также касается учителей и врачей”, — уточнял он.

Прошло почти семь лет, а зарплаты учителей и ныне там, подмечает Еврорадио. 3 января в эфире телеканала СТВ министр образования Игорь Карпенко говорит, что “сегодня заработная плата у педагогических работников порядка 75 процентов от средней заработной платы”. Но зато к 2025 году она “должна быть не менее 100 процентов средней заработной платы по стране”.

Из года в год как мантра повторяются слова о том, чтобы за пять лет удвоить зарплату учителей. А о том, чтобы к 2025 году она достигла 100% средней зарплаты по стране, тот же Карпенко уже говорит как минимум второй раз. Первый был в сентябре 2019 года.

По данным Белстата за третий квартал 2020 года, средняя зарплата в образовании составила 853 рубля, а средняя по стране — 1278 рублей. Это значит, что зарплата педагогов составляла только 66,7% от зарплаты по стране. То есть с тех пор, как Лукашенко говорил о чуть более 70%, ситуация не то чтобы изменилась в лучшую сторону.

Педагоги не то чтобы не замечают, что им обещают одну зарплату, а платят другую. В феврале 2020 года они требовали у министра образования показать декларацию о доходах из-за низких зарплат. А в декабре 2020 года преподаватели БНТУ к столетию университета поделились своими “расчётниками”. Зарплаты в них были от 328,14 рубля до 719,61 рубля. А в среднем белорусы в третьем квартале прошлого года получали “чистыми” 1099 рублей.

Хотя власти и обещают поднять зарплаты учителям и преподавателям, не понятно, как это удастся сделать в ближайшие годы. Ведь бюджет на 2021 год запланирован дефицитным. А зарплаты бюджетников зависят именно от него.
 
 
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То, как обещают поднять зарплаты бюджетникам, можно слушать бесконечно. В прямом смысле.
 
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