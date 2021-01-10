ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Демократы предпримут вторую попытку импичмента Дональда Трампа

10.01.2021 12:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

После штурма Капитолия приверженцами президента США Дональда Трампа, конгрессмены-демократы намерены инициировать новую, вторую процедуру импичмента президента.

Демократы внесут в Палате представителей Конгресса США соответствующую инициативу уже 11 января, сообщил конгрессмен-демократ Тед Лиё в интервью телекомпании CNN вечером в субботу, 9 января, передает DW.

По словам Лиё, который является соавтором резолюции, голосование на пленарном заседании палаты ожидается на предстоящей неделе, однако он и его соратники предпочитают, чтобы Трамп добровольно ушел в отставку или чтобы шаги в данном направлении предпринял вице-президент США Майк Пенс. В проекте резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к бунту и называют его угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции.

"У нас есть видеозапись речи, в которой (Трамп) подстрекает толпу. У нас есть видеозаписи, где толпа, применяя насилие, штурмует Капитолий. Это отнюдь не спорное дело", - написал Лиё в своем микроблоге в Twitter 9 января.

В результате беспорядков при штурме Конгресса США погибли пять человек, в том числе полицейский. Трамп сначала похвалил погромщиков, но впоследствии опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщает, что Трамп решил призвать толпу к спокойствию по совету ближайших советников, которые предупредили его о юридических последствиях и даже о возможности отстранения от власти.

Дональд Трамп покидает президентский пост 20 января, уступая его новоизбранному президенту США Джо Байдену. Инициативу демократов об импичменте Трампа пока не поддержал никто из конгрессменов-республиканцев, и даже если Палата представителей на будущей неделе постановит начать процедуру импичмента Трампа, то у Сената фактически не останется времени для вынесения приговора.

В то же время демократы, выдвигая свою резолюцию, хотят в любом случае добиться для Трампа запрета занимать государственные должности. Это лишило бы Трампа возможности вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После штурма Капитолия приверженцами президента США Дональда Трампа, конгрессмены-демократы намерены инициировать новую, вторую процедуру импичмента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы новые индикаторы вмешательства РФ в штурм Капитолия в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by